“Ben Deniz İnsanıyım!” Diyenlerin Kaş’ta Mutlaka Keşfetmesi Gereken 12 Koy

Kekova'ya giderken yol üstünde kalan bir diğer koy olan Yağlıca Koyu da Kaş'ın en bakir koylarından biri. Dibi kum olan bu koy, dalış ve sualtı keşfi için en ideal lokasyonlar arasında. Sahili ise sert kayalık fiyord biçimine sahip. Bu nedenle daha çok profesyonel dalış yapanlar tarafından tercih ediliyor. Çünkü uçurumlar ve tepelerle dolu olduğundan ulaşımı zor bir bölge ve oldukça zengin bir deniz canlısı çeşitliliği barındırıyor.