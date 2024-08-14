“Ben Deniz İnsanıyım!” Diyenlerin Kaş’ta Mutlaka Keşfetmesi Gereken 12 Koy
“Ben Deniz İnsanıyım!” Diyenlerin Kaş’ta Mutlaka Keşfetmesi Gereken 12 Koy
Antalya Kaş, bakir koyları ve kendine özgü dokusuyla Türkiye'nin yaz aylarında en çok turist ağırlayan beldelerinden. Hem doğal güzellikleri hem de yaz tatiline elverişli imkanları ile öne çıkan bu sevimli beldede her zevke uygun bir koy olduğunu biliyor muydunuz?
O halde gelin, mükemmel renkleriyle ziyaretçisini büyüleyen en güzel Kaş koylarına göz atalım!
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1. Kekova Koyu
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2. Kaputaş Plajı
3. Akvaryum Koyu
4. Hidayet Koyu
5. Limanağzı Koyu
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6. Patara Plajı
7. Yağlıca Koyu
8. İnönü Koyu
9. Aperlai Koyu
10. Fırnaz Koyu
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