Aşk ve Taht’ın Başrolünden Survivor Seren Ay’ın Diskalifiyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Aşk ve Taht’ın Başrolünden Survivor Seren Ay’ın Diskalifiyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.04.2026 - 15:41

28 Nisan Salı günü televizyon dünyası, ekranlardaki reyting yarışı ve kulislerden gelen yeni bilgilerle hareketli bir gün geçirdi. Yayınlanan son bölümlerde öne çıkan sahneler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sevilen dizilerde yaşanan gelişmeler ve set arkasından gelen haberler izleyicinin ilgisini çekmeye devam etti. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.

Burcu Özberk “tv100” ile olan röportajında genç oyunculara sıra geldiğini bu nedenle yaz dizilerinde artık yer almak istemediğini dile getirmişti.

Burcu Özberk “tv100” ile olan röportajında genç oyunculara sıra geldiğini bu nedenle yaz dizilerinde artık yer almak istemediğini dile getirmişti.

Açıklaması kısa sürede etkileşimlerle buluştu. Övgü dolu yorumlar da yağdı.

Seren Ay Çetin, Lina'yla yaşadığı tartışmanın ardından Survivor 2026'dan diskalifiye edildi.

Seren Ay Çetin, Lina'yla yaşadığı tartışmanın ardından Survivor 2026'dan diskalifiye edildi.

Survivor'ın bu sezon en öne çıkan isimlerinden biri Seren Ay olmuştu. Nagihan'dan Lina'ya tartışma yaşamadığı yarışmacı neredeyse kalmayan Seren Ay'ın diskalifiye olup olmayacağı sık sık tartışma yaratıyordu. Lina'yla yaşadığı son tartışmanın ardından yarışmacıların verdiği oylarla diskalifiye edilen Seren Ay, elenince bu kez Instagram tartışmalarına başladı.

Seren Ay Çetin, kendisine Survivor hakkında yorumlarda bulunan takipçilerine yanıt vererek tartışmanın fitilini burada da ateşledi.

Ava Yaman, Taşacak Bu Deniz itirafıyla gündem oldu.

Ava Yaman, Taşacak Bu Deniz itirafıyla gündem oldu.

TRT 1'in bu sezon yayına başlayan dizisi Taşacak Bu Deniz kısa sürede reyting rekoru kırarak haftalık reytinglerde lider dizi Uzak Şehir'i solladı. Sezonun en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz'in başarısı dilimizden düşmezken Eleni'yi canlandıran genç oyuncu Ava Yaman, diziden ilk teklif geldiği dönem yaşadıklarını anlattı.

“Dizinin Trabzon'da çekileceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Babamla senaryoyu ilk okuduğumuzda gerçekten çok farklı bir giriş yapacak gibi duruyordu. Öyle de oldu. İnsanlar sete fotoğraf çekmek için değil de sarılmak için geliyorlar.”

27 Nisan Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

27 Nisan Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

27 Nisan Pazartesi reyting sonuçları şu şekilde sıralandı:

27 Nisan Total reyting sonucu

Uzak Şehir: 11.94

- Uzak Şehir (Özet): 5.66

Müge Anlı İle Tatlı Sert: 4.54

Esra Erol'da: 4.28

Survivor: 3.50

- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.22

- Delikanlı: 3.04

Cennetin Çocukları: 2.96

- Gelin: 2.76

Atv Ana Haber: 2.73

27 Nisan AB reyting sonucu

- Uzak Şehir: 7.21

- Müge Anlı İle Tatlı Sert: 3.86

- Delikanlı: 3.31

- Uzak Şehir (Özet): 2.83

- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 2.73

- Survivor: 2.67

- Cennetin Çocukları: 2.50

- Zuhal Topal'la Yemekteyiz: 2.21

- Esra Erol'da: 1.94

- Atv Ana Haber: 1.91

27 Nisan ABC reyting sonucu

- Uzak Şehir: 10.56

- Müge Anlı İle Tatlı Sert: 4.49

- Uzak Şehir (Özet): 4.39

- Delikanlı: 3.53

- Cennetin Çocukları: 3.34

- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.31

- Survivor: 3.10

- Esra Erol'da: 2.93

- Atv Ana Haber: 2.69

- Zuhal Topal'la Yemekteyiz: 2.25

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, İbrahim Selim’in programına konuk oldu. Hem hayatına hem de kariyerine dair itiraflarda bulunan güzel oyuncu en çok zorlandığı rolünü nedenleriyle açıkladı.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, İbrahim Selim’in programına konuk oldu. Hem hayatına hem de kariyerine dair itiraflarda bulunan güzel oyuncu en çok zorlandığı rolünü nedenleriyle açıkladı.

Güller ve Günahlar dizisindeki Zeynep karakteriyle empati kuramadığını dile getirdi. Zeynep karakterinin Kader’e annelik yapması zorlanmasının sebebiydi. Anne olmadığı için karakteriyle ortak bir paylaşımda bulunamadığını ifade etti. Aynı zamanda anne olmayı düşünmediğini de belirtti.

TRT'nin final yapması beklenen dizisi Gönül Dağı, 7. sezon onayı aldı.

TRT'nin final yapması beklenen dizisi Gönül Dağı, 7. sezon onayı aldı.

6. sezonuyla ekrana gelen Gönül Dağı'nın akıbeti merak ediliyordu. Bu sezonunun final sezonu olması beklenen diziden beklenmedik bir hamle geldi. TRT, Gönül Dağı'nın yeni sezon onayını verdi. Gönül Dağı, 6 Haziran'da sezon finali yapacak ve eylül ayında 7. sezonuyla ekrana gelecek.

Muhteşem Yüzyıl'ın finalinin üstünden 12 yıl geçmesinin ardından hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Muhteşem Yüzyıl'ın finalinin üstünden 12 yıl geçmesinin ardından hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Aşk ve Taht adında yeni bir Muhteşem Yüzyıl geliyor! Diziyle ilgili çalışmalar başlarken, X'te Dedikoducu Çocuk adlı hesap başrol için Akın Akınözü ile görüşüldüğünü iddia etti. Dizide Anadolu Selçuklu Devleti'nin Alaaddin Keykubat dönemindeki saray entrikalarına odaklanılacak.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
