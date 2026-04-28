Gündüz Kuşağı Zirveye Ortak, Liderin Düşüşü Sürüyor: 27 Nisan Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.04.2026 - 13:35

27 Nisan Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

İki sezondur pazartesi gününün hakimi olan Uzak Şehir küçük düşüşlerle zirvedeki yerini korurken, Cennetin Çocukları ve Delikanlı beklenen başarıyı yakalayamadı. İki kategoride zirvenin ortağı gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. Uzak Şehir'in özeti listede geriye düştü.

Uzak Şehir pazartesi günlerine damga vurmaya devam ediyor.

İki sezondur büyük bir başarı yakalayan Uzak Şehir, Boran ve ardından Meryem'in gelmesiyle düşüşe geçse de zirvedeki yerini koruyor. Ancak daha önceleri tek rakibi olan özeti, şimdilerde listenin gerisine düşmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Cennetin Çocukları ve Delikanlı dizilerinin önüne geçmeyi başardı.

27 Nisan Pazartesi reyting sonuçları şu şekilde sıralandı:

27 Nisan Total reyting sonucu

- Uzak Şehir: 11.94

- Uzak Şehir (Özet): 5.66

- Müge Anlı İle Tatlı Sert: 4.54

- Esra Erol'da: 4.28

- Survivor: 3.50

- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.22

- Delikanlı: 3.04

- Cennetin Çocukları: 2.96

- Gelin: 2.76

- Atv Ana Haber: 2.73

27 Nisan AB reyting sonucu

- Uzak Şehir: 7.21

- Müge Anlı İle Tatlı Sert: 3.86

- Delikanlı: 3.31

- Uzak Şehir (Özet): 2.83

- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 2.73

- Survivor: 2.67

- Cennetin Çocukları: 2.50

- Zuhal Topal'la Yemekteyiz: 2.21

- Esra Erol'da: 1.94

- Atv Ana Haber: 1.91

27 Nisan ABC reyting sonucu

- Uzak Şehir: 10.56

- Müge Anlı İle Tatlı Sert: 4.49

- Uzak Şehir (Özet): 4.39

- Delikanlı: 3.53

- Cennetin Çocukları: 3.34

- Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber: 3.31

- Survivor: 3.10

- Esra Erol'da: 2.93

- Atv Ana Haber: 2.69

- Zuhal Topal'la Yemekteyiz: 2.25

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
