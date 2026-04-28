Ava Yaman, Taşacak Bu Deniz'den İlk Teklif Geldiğinde Yaşadıklarını İtiraf Etti

TRT 1'in bu sezon yayına başlayan dizisi Taşacak Bu Deniz kısa sürede reyting rekoru kırarak haftalık reytinglerde lider dizi Uzak Şehir'i solladı. Sezonun en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz'in başarısı dilimizden düşmezken Eleni'yi canlandıran genç oyuncu Ava Yaman, diziden ilk teklif geldiği dönem yaşadıklarını anlattı.

“Dizinin Trabzon'da çekileceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Babamla senaryoyu ilk okuduğumuzda gerçekten çok farklı bir giriş yapacak gibi duruyordu. Öyle de oldu. İnsanlar sete fotoğraf çekmek için değil de sarılmak için geliyorlar.”