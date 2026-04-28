Oyunculuğu Bırakacak mı? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, Avukatlık Yapıp Yapmayacağını Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.04.2026 - 10:53

Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen karakteriyle tanıdığımız Selin Türkmen, geçtiğimiz günlerde avukat olmuştu. Avukatlık mı yoksa oyunculuk mu yapacağı merak edilen Selin Türkmen'den bu konuda açıklama geldi.

KAYNAK: InStyle

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, geçtiğimiz günlerde avukat olmuştu. Akıllara ise Selin Türkmen'in oyunculuğu bırakıp bırakmayacağı gelmişti.

Kızılcık Şerbeti'yle yıldızı parlayan Selin Türkmen'in avukat oluşu sosyal medyada gündem oldu. Halihazırda oyunculuğa devam eden Selin Türkmen'in avukatlık yapıp yapmayacağı merak yaratırken oyuncudan sonunda bir açıklama geldi.

InStyle'a konuşan Selin Türkmen, avukatlık kanununa göre avukatların başka meslek sahibi olamayacağını belirterek oyunculuğu bırakmasının mecburi olduğunu belirtti. Türkmen, şu an oyunculuğa devam edeceğini fakat ileride oyunculuğu bir süreliğine bırakarak avukatlık yapabileceğini açıkladı.

Selin Türkmen'in avukatlık açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
