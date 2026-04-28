article/comments
article/share
Haberler
TV
Akasya Durağı'nın Ali Kemal'inden Olay İtiraf: “Sette En Egolu Oyuncu Oydu!”

yerli dizi
Esra Demirci - TV Editörü
28.04.2026 - 09:54

Akasya Durağı'nda Ali Kemal karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan, şoke eden açıklamalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda dizide Melahat'i canlandıran Melek Baykal hakkında kafa karıştıran iddialarda bulunmuştu. Ateş Fatih Uçan şimdi de Akasya Durağı setinin en egolu ismi olarak bambaşka bir oyuncuyu işaret etti.

KAYNAK: Tatlı Röportajlar

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akasya Durağı'ndaki Ali Kemal karakteriyle tanınan Ateş Fatih Uçan, son dönemde dizi oyuncularına dair verdiği röportajlarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda dizide Melahat karakterine hayat veren Melek Baykal hakkında 'Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız' diyen Ateş Fatih Uçan şimdi de Onur Şan hakkında konuştu.

Akasya Durağı'nda Seyit karakterine hayat veren Onur Şan için setin en egolu ismi diyen dizinin Ali Kemal'i yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İşte Akasya Durağı'nın Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'ın o iddiaları:

Onur Şan'dan Ateş Fatih Uçan'ın egolu iddiasına yanıt gecikmedi:

Onur Şan, yayınladığı açıklama videosunda 'Çok yanlış ve gerçeklik payı olmayan bir cümle kurmuşsun. Asla kabul etmiyorum. Kendimi savunmayacağım, kendimi ispat etmeye de çalışmayacağım. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Benim de ne olduğumu biliyor, senin de setteki birçok kişiyle nasıl problem yaşadığını, kendinden büyüklere karşı vesaire nasıl davrandığını... Şimdi almışsın sazı eline! İş yap iş, işinle gündeme gel.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın