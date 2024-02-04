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'Aşk Mevsimi' Filminde Dilan Çiçek Deniz ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Öpüşme Sahnesi Gündem Oldu

'Aşk Mevsimi' Filminde Dilan Çiçek Deniz ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Öpüşme Sahnesi Gündem Oldu

Arya
Arya - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 13:53

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Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin senaryosunu kaleme aldığı, 'Aşk Mevsimi' filminin yönetmenlik koltuğunda ise Murat Şeker oturuyor. 2 Şubat'ta vizyona giren Aşk Mevsimi filminin başrollerinde ise Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor.

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Hayat verdikleri Şirin ve Ali Yaman karakterlerinin masum ve derin aşkıyla izleyenleri büyüleyen Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yakınlaştığı dakikalar da izleyenlerin kalp ritmini hızlandırıyor.

Hayat verdikleri Şirin ve Ali Yaman karakterlerinin masum ve derin aşkıyla izleyenleri büyüleyen Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yakınlaştığı dakikalar da izleyenlerin kalp ritmini hızlandırıyor.

Bozcaada'dan İstanbul'a uzanan bir kavuşamama hikayesini konu alan Aşk Mevsimi, aşkın bir zamanlama meselesi olduğunu hatırlatıyor.

Bozcaada'dan İstanbul'a uzanan bir kavuşamama hikayesini konu alan Aşk Mevsimi, aşkın bir zamanlama meselesi olduğunu hatırlatıyor.

Filmde Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yanısıra Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler de yer alıyor.

Filmde Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yanısıra Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler de yer alıyor.

Aşk Mevsimi filminde Sezen Aksu’nun “SIZI” şarkısı eşliğinde Bozcaada’da günbatımında çekilen Şirin ve Ali Yaman’ın öpüşme sahnesi ise izleyenleri duygulandırdı.

Aşk Mevsimi filminde Sezen Aksu’nun “SIZI” şarkısı eşliğinde Bozcaada’da günbatımında çekilen Şirin ve Ali Yaman’ın öpüşme sahnesi ise izleyenleri duygulandırdı.

Aşk Mevsimi filminden daha önce de Sezen Aksu'nun 'İki Delilik' şarkısına özel bir klip yayınlanmıştı: 👇

Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun izleyenleri heyecanlandıran o öpüşme sahnesi: 👇

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