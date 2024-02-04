'Aşk Mevsimi' Filminde Dilan Çiçek Deniz ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Öpüşme Sahnesi Gündem Oldu

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin senaryosunu kaleme aldığı, 'Aşk Mevsimi' filminin yönetmenlik koltuğunda ise Murat Şeker oturuyor. 2 Şubat'ta vizyona giren Aşk Mevsimi filminin başrollerinde ise Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor.