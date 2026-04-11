Artemis 2 ile Aya Gİden Nutella Kavanozunu Taşımak İçin 3 Milyon Lira Harcandı

2021 yılı denetim verilerine göre 4,1 milyar dolarlık bütçeyle yürütülen Artemis II görevi, ciddi kütle kısıtları altında planlanıyor. Bu nedenle uzaya gönderilen her ek yük, yakıt ve oksijen ihtiyacını doğrudan etkileyerek maliyeti artırıyor.

Orion uzay aracının toplam kalkış kütlesi yaklaşık 2,6 milyon kilogramı bulsa da bunun büyük bölümü yakıtı oluşturuyor. Yörüngedeki net taşıma kapasitesi ise yaklaşık 27 bin kilogramla sınırlı. Bu da uzaya taşınan her kilogramın maliyetini ciddi biçimde yükseltiyor; hesaplamalara göre kilogram başına maliyet 151 bin 852 dolara kadar çıkabiliyor.

Bu çerçevede astronot erzakları arasında yer alan yaklaşık yarım kilogramlık bir Nutella kavanozunun uzaya gönderilme maliyeti de yaklaşık 75 bin 926 dolar seviyesine ulaşıyor.