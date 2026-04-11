Artemis 2 ile Aya Gİden Nutella Kavanozunu Taşımak İçin 3 Milyon Lira Harcandı

Hakan Karakoca
11.04.2026 - 19:37

NASA’nın Artemis II görevi için uzaya gönderilecek malzemelerin maliyeti dikkat çekti. Hesaplamalara göre, yaklaşık 500 gramlık bir çikolata kreması kavanozunun uzaya taşınmasının maliyeti 75 bin dolara (yaklaşık 3 milyon TL) ulaşıyor ve bu durum tartışma yaratıyor.

Kilo başına maliyet 151 bin dolar

2021 yılı denetim verilerine göre 4,1 milyar dolarlık bütçeyle yürütülen Artemis II görevi, ciddi kütle kısıtları altında planlanıyor. Bu nedenle uzaya gönderilen her ek yük, yakıt ve oksijen ihtiyacını doğrudan etkileyerek maliyeti artırıyor.

Orion uzay aracının toplam kalkış kütlesi yaklaşık 2,6 milyon kilogramı bulsa da bunun büyük bölümü yakıtı oluşturuyor. Yörüngedeki net taşıma kapasitesi ise yaklaşık 27 bin kilogramla sınırlı. Bu da uzaya taşınan her kilogramın maliyetini ciddi biçimde yükseltiyor; hesaplamalara göre kilogram başına maliyet 151 bin 852 dolara kadar çıkabiliyor.

Bu çerçevede astronot erzakları arasında yer alan yaklaşık yarım kilogramlık bir Nutella kavanozunun uzaya gönderilme maliyeti de yaklaşık 75 bin 926 dolar seviyesine ulaşıyor.

İlginç kalemler göze çarpıyor.

Orion’un erzak bölümünde toplam 189 farklı gıda ürünü bulunuyor ve bu ürünlerin taşınma maliyetleri dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki 58 adet tortilla için 303 bin 704 dolar civarında bir taşıma maliyeti hesaplanırken, 43 küçük paket kahvenin maliyeti yaklaşık 11 bin 755 doları buluyor. Ayrıca beş küçük şişe acı sosun uzaya gönderilmesi için yaklaşık 7 bin 593 dolar harcandığı belirtiliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
