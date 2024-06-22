''Arda Turan: Yüzleşme'' İsimli Belgeselden İlk Görüntüler Paylaşıldı!

Arda Turan tüm Türkiye'nin tanıdığı sevilen futbolcularımızdan biridir. Profesyonel kariyerine Galatasaray'da başlayan Turan, şimdilerde ise teknik direktörlük yapmaktadır.
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Arda Turan, daha öncelerde kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla belgeselini duyurmuştu.
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Ardından belgesel çekimlerinin tamamlandığını da ''Doğrularımı, yanlışlarımı, yanlış bilenen doğrularımı ve bana dair merak edilen her şeyi anlattığım “Arda Turan: Yüzleşme” belgeselinin çekimlerini tamamladık. '' notunu düşerek yine kendi hesabından paylaştı.
Arda Turan, belgeseline son nokta konulup çekimlerin tamamlanmasının ardından ise fragmandan görüntüler geldi.
O paylaşım ise bu şekilde;
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