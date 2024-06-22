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''Arda Turan: Yüzleşme'' İsimli Belgeselden İlk Görüntüler Paylaşıldı!

''Arda Turan: Yüzleşme'' İsimli Belgeselden İlk Görüntüler Paylaşıldı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 16:22

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Arda Turan tüm Türkiye'nin tanıdığı sevilen futbolcularımızdan biridir. Profesyonel kariyerine Galatasaray'da başlayan Turan, şimdilerde ise teknik direktörlük yapmaktadır.

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Arda Turan, daha öncelerde kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla belgeselini duyurmuştu.

Arda Turan, daha öncelerde kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla belgeselini duyurmuştu.

Ardından belgesel çekimlerinin tamamlandığını da ''Doğrularımı, yanlışlarımı, yanlış bilenen doğrularımı ve bana dair merak edilen her şeyi anlattığım “Arda Turan: Yüzleşme” belgeselinin çekimlerini tamamladık. '' notunu düşerek yine kendi hesabından paylaştı.

Arda Turan, belgeseline son nokta konulup çekimlerin tamamlanmasının ardından ise fragmandan görüntüler geldi.

Arda Turan, belgeseline son nokta konulup çekimlerin tamamlanmasının ardından ise fragmandan görüntüler geldi.

O paylaşım ise bu şekilde;

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