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Arabalara Kasko Yaptırmanın Caiz Olmadığına Dair Fetva Veren Hocanın Açıklaması

Arabalara Kasko Yaptırmanın Caiz Olmadığına Dair Fetva Veren Hocanın Açıklaması

GNS
GNS - Onedio Editörü
06.03.2024 - 22:40

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Sosyal medyada bir hocanın fetva verdiği anlarda araba sahiplerini ilgilendiren açıklamalar yapması dikkat çekti. Arabalara kasko yaptırmanın caiz olup olmadığı yönünde açıklama yapan hocanın sözlerinin ardından video tartışmalara sebep oldu.

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Kasko yani kara taşıtları sigortası araç sahiplerinin en çok önemsediği konulardan bir tanesi.

Kasko yani kara taşıtları sigortası araç sahiplerinin en çok önemsediği konulardan bir tanesi.

Aracın kaza yapması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi ya da yanması gibi durumlarda araç sahibinin uğradığı zararı güvence altına alan bir sigorta sözleşmesi olan kasko, pek çok araç sahibinin yaptırmayı tercih ettiği bir durum.

Geçtiğimiz ay araç sahiplerinin cebini yakacak derecede gelen zammın ardından kasko fiyatları oldukça dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz ay araç sahiplerinin cebini yakacak derecede gelen zammın ardından kasko fiyatları oldukça dikkat çekmişti.

Yüzde doksan beş oranında yapılan zammın ardından otomobiller, taksiler, minibüsler, otobüsler ve kamyonetlere gelen zam oranları arasında büyük değişiklikler yaşandı.

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Sosyal medyada fetva veren bir hocanın araç kaskolarından bahsettiği anlar ise dikkatleri çekti.

Sosyal medyada fetva veren bir hocanın araç kaskolarından bahsettiği anlar ise dikkatleri çekti.

Kendisine gelen sorular arasında en çok yer alan bir başlığın da kaskoya dair olduğunu söyleyen hoca, "Arabalara kasko yapan çok kardeşimiz var, Allah muhafaza eylesin." diyor.

Kendisine gelen sorular arasında en çok yer alan bir başlığın da kaskoya dair olduğunu söyleyen hoca, "Arabalara kasko yapan çok kardeşimiz var, Allah muhafaza eylesin." diyor.

'Yine en çok sorulan sorulardan biri; kasko caiz midir? Arabalara kasko yapan çok kardeşimiz var, Allah muhafaza eylesin.'

Ardından kaskonun arabayı sigortalamak anlamına geldiğini ve caiz olmadığını söylüyor.

Ardından kaskonun arabayı sigortalamak anlamına geldiğini ve caiz olmadığını söylüyor.

'Kasko, sigorta demektir biliyorsunuz değil mi? Arabayı sigortalamaya kasko deniliyor. Kasko caiz değildir kıymetli kardeşlerim.'

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İşte "kasko caiz midir?" sorusuna yönelik o açıklama:

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mamamia

Kendi aralarında bı liste yapıp elimize versinler imza neyim atalım sürekli güncelleme yapılmasına gerek kalmaz onlar da yorulmaz biz de hayret etmeyiz artık... Devamını Gör

pinkssss pinkssss

Ramazan da sakız sigara yemek resmine bakmak orucu bozar mı diyen bir milletiz, kasko caiz midir sorusu normal geldi bana.

alaattin peker

Kur korumalı faizi bile caiz yaptılar sen ne diyon hoca 😄