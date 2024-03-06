Arabalara Kasko Yaptırmanın Caiz Olmadığına Dair Fetva Veren Hocanın Açıklaması

Sosyal medyada bir hocanın fetva verdiği anlarda araba sahiplerini ilgilendiren açıklamalar yapması dikkat çekti. Arabalara kasko yaptırmanın caiz olup olmadığı yönünde açıklama yapan hocanın sözlerinin ardından video tartışmalara sebep oldu.
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Kasko yani kara taşıtları sigortası araç sahiplerinin en çok önemsediği konulardan bir tanesi.
Geçtiğimiz ay araç sahiplerinin cebini yakacak derecede gelen zammın ardından kasko fiyatları oldukça dikkat çekmişti.
Sosyal medyada fetva veren bir hocanın araç kaskolarından bahsettiği anlar ise dikkatleri çekti.
Kendisine gelen sorular arasında en çok yer alan bir başlığın da kaskoya dair olduğunu söyleyen hoca, "Arabalara kasko yapan çok kardeşimiz var, Allah muhafaza eylesin." diyor.
Ardından kaskonun arabayı sigortalamak anlamına geldiğini ve caiz olmadığını söylüyor.
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İşte "kasko caiz midir?" sorusuna yönelik o açıklama:
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Kendi aralarında bı liste yapıp elimize versinler imza neyim atalım sürekli güncelleme yapılmasına gerek kalmaz onlar da yorulmaz biz de hayret etmeyiz artık... Devamını Gör
Ramazan da sakız sigara yemek resmine bakmak orucu bozar mı diyen bir milletiz, kasko caiz midir sorusu normal geldi bana.
Kur korumalı faizi bile caiz yaptılar sen ne diyon hoca 😄