Araç Sahiplerinin Beklentisini Aştı! Kasko Fiyatlarında Yüzde 95'lik Artış Dikkat Çekti!

Şirketler, topladıkları primi değerlendirdikleri mali karı da hesaba kattığında, trafikten zarar etmedikleri görülüyor. 2020 yılında başlayan pandemi nedeniyle 2021'de kasko hasar frekanslarında düşüşler oldu. Ancak, 2021 yılında düşük frekansı gözeterek sattıkları poliçeler, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde başlayarak, 2022 yılı 1. Çeyreğine kadar yüksek hasarlarla geri döndü. Bu dönemden itibaren fiyatlara maksimum yüzde 120'ler civarında yapılması gereken zamma karşılık yüzde 195'e varan zamlar yapıldı. Dolayısıyla eldeki argümanlar fiyat artışlarını açıklamaya yetmedi.

Tam da bu noktada Habertürk'ün aktardığı haberde yer aldığı gibi, durumun sigorta şirketlerinin, zararlarını kaskodan çıkarmayı hedeflediklerine ilişkin uzman görüşleri dikkat çekti.