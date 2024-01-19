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Araç Sahiplerinin Beklentisini Aştı! Kasko Fiyatlarında Yüzde 95'lik Artış Dikkat Çekti!

Araç Sahiplerinin Beklentisini Aştı! Kasko Fiyatlarında Yüzde 95'lik Artış Dikkat Çekti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.01.2024 - 13:31

Yılbaşından itibaren yeniden değerleme zamları ile hemen her şeyin fiyatı arttı. Vatandaşlar, harçlardan vergiler yaşanan artışların ardından zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. Artan fiyatlar trafik sigortası ve kasko fiyatlarına da yansıdı. 2023 yılının ilk 11 ayında enflasyon oranı yüzde 63 açıklanmasına karşın kasko fiyatları yüzde 95 arttı! Bu oran araç sahiplerinin beklentisini aştı! 

İşte, detaylar...

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Kazalara karşı araçlarını koruma altına almak isteyen vatandaşlar 2024 yılı kasko fiyatlarını araştırmaya başladı. Rakamlar, araç sahiplerinin beklentisinin üzerine çıktı!

Kazalara karşı araçlarını koruma altına almak isteyen vatandaşlar 2024 yılı kasko fiyatlarını araştırmaya başladı. Rakamlar, araç sahiplerinin beklentisinin üzerine çıktı!

Habertürk'ten Rahim Ak haberinde, yaşanan artışa ilişkin detaylı verilerle birlikte uzman görüşlerine yer verdi. Buna göre, trafik sigortasından zarar eden sigorta şirketleri, zararlarını kaskodan çıkarmaya çalışıyor. 

Peki, kasko fiyatlarına yüzde kaç zam geldi? Gelin, birlikte göz atalım 👇

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) rakamlarına göre kasko fiyatları yüzde 95 arttı!

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) rakamlarına göre kasko fiyatları yüzde 95 arttı!

Türkiye Sigorta Birliği'nin açıkladığı verilere göre, yılık ilk 11 ayında kasko fiyatları yüzde 95 oranında arttı. Fakat aynı dönemde, yani 2023 yılının ilk 11 ayında enflasyon oranı TÜİK tarafından yüzde 62 olarak açıklanmıştı. 

Artışla birlikte, otomobillerde araç başına kasko fiyatı 7 bin lirayı aştı.

Peki, Araç Kasko Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Peki, Araç Kasko Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Yüzde 95 oranında artışla, araç başına kasko fiyatı 5 bin 106 liradan 8 bin 437 liraya yükseldi. 

  • Otomobillerde yüzde 82 artışla, 4 bin 835 liradan 7 bin 502 liraya ulaştı. 

  • Takside yüzde 105 artışla, 7 bin 720 liradan 17 bin 542 liraya, 

  • Minibüs ve otobüste ise koltuk sayısına göre yüzde 101'den yüzde 119'a kadar artış görüldü. 

  • En büyük artış ise yüzde 215 ile kamyonette gerçekleşti.

Sigorta şirketleri 57 milyar liralık prim topladı, 22.4 milyar lira tazminat ödemesi yaptı.

Sigorta şirketleri 57 milyar liralık prim topladı, 22.4 milyar lira tazminat ödemesi yaptı.

2023 yılında sigorta şirketleri 57 milyar liralık prim toplarken, 22.4 milyar lira tazminat ödeme yaptı. Gelecek dönem hasarları için 10.9 milyar lira ayrıldı. Bu, hasar/prim oranının %58 olduğunu gösteriyor. Diğer masraflar da eklendiğinde birleşik rasyo %85.3'e çıkıyor ve bu veriler doğrultusunda; şirketlerin %14.7'lik bir kar marjı ile çalıştığı anlaşılıyor.

Sigorta şirketleri trafik sigortasının acısını, kasko fiyatlarından mı çıkarıyor?

Sigorta şirketleri trafik sigortasının acısını, kasko fiyatlarından mı çıkarıyor?

Şirketler, topladıkları primi değerlendirdikleri mali karı da hesaba kattığında, trafikten zarar etmedikleri görülüyor. 2020 yılında başlayan pandemi nedeniyle 2021'de kasko hasar frekanslarında düşüşler oldu. Ancak, 2021 yılında düşük frekansı gözeterek sattıkları poliçeler, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde başlayarak, 2022 yılı 1. Çeyreğine kadar yüksek hasarlarla geri döndü. Bu dönemden itibaren fiyatlara maksimum yüzde 120'ler civarında yapılması gereken zamma karşılık yüzde 195'e varan zamlar yapıldı. Dolayısıyla eldeki argümanlar fiyat artışlarını açıklamaya yetmedi. 

Tam da bu noktada Habertürk'ün aktardığı haberde yer aldığı gibi, durumun sigorta şirketlerinin, zararlarını kaskodan çıkarmayı hedeflediklerine ilişkin uzman görüşleri dikkat çekti.

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