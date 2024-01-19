Araç Sahiplerinin Beklentisini Aştı! Kasko Fiyatlarında Yüzde 95'lik Artış Dikkat Çekti!
Araç Sahiplerinin Beklentisini Aştı! Kasko Fiyatlarında Yüzde 95'lik Artış Dikkat Çekti!
Yılbaşından itibaren yeniden değerleme zamları ile hemen her şeyin fiyatı arttı. Vatandaşlar, harçlardan vergiler yaşanan artışların ardından zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. Artan fiyatlar trafik sigortası ve kasko fiyatlarına da yansıdı. 2023 yılının ilk 11 ayında enflasyon oranı yüzde 63 açıklanmasına karşın kasko fiyatları yüzde 95 arttı! Bu oran araç sahiplerinin beklentisini aştı!
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kazalara karşı araçlarını koruma altına almak isteyen vatandaşlar 2024 yılı kasko fiyatlarını araştırmaya başladı. Rakamlar, araç sahiplerinin beklentisinin üzerine çıktı!
Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) rakamlarına göre kasko fiyatları yüzde 95 arttı!
Peki, Araç Kasko Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Sigorta şirketleri 57 milyar liralık prim topladı, 22.4 milyar lira tazminat ödemesi yaptı.
Sigorta şirketleri trafik sigortasının acısını, kasko fiyatlarından mı çıkarıyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda