Damacana Suya Yüzde 100 Zam Yapıldı! Son Bir Yılda Yapılan Artışı Tüketici Dernekleri Protesto Etti!

Yeni yılla birlikte zam haberleri de peş peşe geldi! Zamlarla birlikte, en temel ihtiyaç olan su tüketimini doğrudan ilgilendirecek bir gelişme yaşandı. İçecek Üreticileri Derneği (İÇDAŞ) verilerine göre, 19 litrelik damacana suya yüzde 100 zam yapıldı. Tüketici dernekleri ise damacana suya yapılan zamları protesto etti.

İşte detaylar...