Damacana Suya Yüzde 100 Zam Yapıldı! Son Bir Yılda Yapılan Artışı Tüketici Dernekleri Protesto Etti!
Damacana Suya Yüzde 100 Zam Yapıldı! Son Bir Yılda Yapılan Artışı Tüketici Dernekleri Protesto Etti!
Yeni yılla birlikte zam haberleri de peş peşe geldi! Zamlarla birlikte, en temel ihtiyaç olan su tüketimini doğrudan ilgilendirecek bir gelişme yaşandı. İçecek Üreticileri Derneği (İÇDAŞ) verilerine göre, 19 litrelik damacana suya yüzde 100 zam yapıldı. Tüketici dernekleri ise damacana suya yapılan zamları protesto etti.
İşte detaylar...
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İçecek Üreticileri Derneği (İÇDAŞ) verilerine göre 19 litrelik damacana suya yüzde 100 zam yapıldı.
Damacana suya yapılan zamların gerekçesi olarak, akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret edildi!
Son bir yılda yüzde 100'e ulaşan damacana zamları, tüketici dernekleri tarafından protesto edildi!
İşte, tüketiciler birliği başkanı ve TÜKODER başkanı tarafından yapılan o açıklamalar...
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