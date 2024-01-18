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Damacana Suya Yüzde 100 Zam Yapıldı! Son Bir Yılda Yapılan Artışı Tüketici Dernekleri Protesto Etti!

Damacana Suya Yüzde 100 Zam Yapıldı! Son Bir Yılda Yapılan Artışı Tüketici Dernekleri Protesto Etti!

Zam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.01.2024 - 17:52

Yeni yılla birlikte zam haberleri de peş peşe geldi! Zamlarla birlikte, en temel ihtiyaç olan su tüketimini doğrudan ilgilendirecek bir gelişme yaşandı. İçecek Üreticileri Derneği (İÇDAŞ) verilerine göre, 19 litrelik damacana suya yüzde 100 zam yapıldı. Tüketici dernekleri ise damacana suya yapılan zamları protesto etti. 

İşte detaylar...

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İçecek Üreticileri Derneği (İÇDAŞ) verilerine göre 19 litrelik damacana suya yüzde 100 zam yapıldı.

İçecek Üreticileri Derneği (İÇDAŞ) verilerine göre 19 litrelik damacana suya yüzde 100 zam yapıldı.

İçecek Üreticileri Derneği'ne (İÇDAŞ) ait verilere göre, 2023 yılının aynı döneminde 19 litrelik damacana suyun ortalama fiyatı 45 TL'ydi. 2024 yılının Ocak ayında ise fiyatlar, 90 TL'ye yükseldi. Böylece, damacana suya son bir yılda yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Damacana suya yapılan zamların gerekçesi olarak, akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret edildi!

Damacana suya yapılan zamların gerekçesi olarak, akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret edildi!

3 Ocak 2024 tarihinden itibaren akaryakıta yansıyan ÖTV artışı, suya zam getirdi. Bunun yanı sıra, ham madde maliyetlerindeki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar da işaret edildi.

Son bir yılda yüzde 100'e ulaşan damacana zamları, tüketici dernekleri tarafından protesto edildi!

Son bir yılda yüzde 100'e ulaşan damacana zamları, tüketici dernekleri tarafından protesto edildi!

Türkiye Tüketici Konfederasyonu (TÜKODER) Başkanı Bülent Deniz, artışın tüketicinin temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdığını ifade etti. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise artışın geri çekilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizdi. 👇

İşte, tüketiciler birliği başkanı ve TÜKODER başkanı tarafından yapılan o açıklamalar...

İşte, tüketiciler birliği başkanı ve TÜKODER başkanı tarafından yapılan o açıklamalar...

Türkiye Tüketici Konfederasyonu (TÜKODER) Başkanı Bülent Deniz, zamların tüketicileri zor durumda bıraktığını hatırlattı;

'Damacana su fiyatları son bir yılda yüzde 100'e yakın arttı. Bu zamlar tüketicileri zor durumda bırakıyor. Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için zamların geri çekilmesi gerekiyor' 

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise konuşmasında; 

'Damacana su fiyatlarındaki artış, fahiş fiyat uygulamasıdır. Bu artışların geri çekilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor' ifadelerine yer verdi.

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