Ankara Kulislerinde Bomba İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Görev Verdi, Hafize Gaye Erkan Dönüyor
Ankara Kulislerinde Bomba İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Görev Verdi, Hafize Gaye Erkan Dönüyor
Haziran 2023’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na getirilen ancak Şubat ayında istifa eden Hafize Gaye Erkan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erkan’a yeni görev verdiğini; bu nedenle Hafize Gaye Erkan’ın Ankara’ya döneceğini iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haziran 2023'te başkan oldu, Şubat 2024'te sosyal medya hesabı üzerinden istifa etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni görev verdi, Hafize Gaye Erkan dönüyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın