Ankara Kulislerinde Bomba İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Görev Verdi, Hafize Gaye Erkan Dönüyor

Haziran 2023’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na getirilen ancak Şubat ayında istifa eden Hafize Gaye Erkan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erkan’a yeni görev verdiğini; bu nedenle Hafize Gaye Erkan’ın Ankara’ya döneceğini iddia etti.

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