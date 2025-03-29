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Ankara Kulislerinde Bomba İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Görev Verdi, Hafize Gaye Erkan Dönüyor

Ankara Kulislerinde Bomba İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Görev Verdi, Hafize Gaye Erkan Dönüyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 10:00

Haziran 2023’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na getirilen ancak Şubat ayında istifa eden Hafize Gaye Erkan ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erkan’a yeni görev verdiğini; bu nedenle Hafize Gaye Erkan’ın Ankara’ya döneceğini iddia etti.

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Haziran 2023'te başkan oldu, Şubat 2024'te sosyal medya hesabı üzerinden istifa etti.

Haziran 2023'te başkan oldu, Şubat 2024'te sosyal medya hesabı üzerinden istifa etti.

Hafize Gaye Erkan 9 Haziran 2023 yılında Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilmişti. Ancak 2 Şubat 2024’te sosyal medya platformu Twitter’da istifasını duyurmuştu. Erkan, istifasını duyurduğu paylaşımda 'Yakın zamanda şahsıma karşı büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlendi' ifadelerini kullanmıştı. 

3 Şubat tarihli Resmi Gazete kararına göre ise Erkan’ın ardından Merkez Bankası Başkanlığı’na Fatih Karahan atamıştı.

İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni görev verdi, Hafize Gaye Erkan dönüyor

İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni görev verdi, Hafize Gaye Erkan dönüyor

Gerçek Gündem’den Hatice Turhan’ın kaleme aldığı yazıda Erkan ile ilgili bomba iddia yer aldı. Geçen günlerde Resmi Gazete’de Dijital Dönüşü Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi’nin kapatıldığını hatırlatan Turhan, Finans Ofisi ve Yatırım Ofisi’nin ise ‘Yatırım ve Finans Ofisi’ adı altında birleştirildiğini vurguladı. 

Turhan’ın iddiasına göre ABD’de yaşayan Hafize Gaye Erkan, Yatırım ve Finans Ofisi’nin başına getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Hafize Gaye Erkan’ın Ankara’ya döneceği ileri sürüldü.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül 2024’te Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gitmişti. 

Türkevi’ni ziyaret eden Erdoğan’ı karşılayanlar arasında Hafize Gaye Erkan da bulunuyordu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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