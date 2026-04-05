Ankara-İstanbul Arasındaki Hızlı Trende Seyahat Süresi Azalacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Bilecik’in Ahmetpınar köyü mevkiindeki T26 Tüneli'nin yapımını denetledi. Bakan Uraloğlu, yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki T26 Tüneli'nin yapımının tamamlanmasıyla Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin daha da kısalacağını söyledi. Tünelin 2027 yılının ortalarında hizmete açılması bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik'te yapımı devam eden T26 Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
Ankara-İstanbul seyahat süresi ne zaman kısalacak?
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
