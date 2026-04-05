Ankara-İstanbul Arasındaki Hızlı Trende Seyahat Süresi Azalacak

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.04.2026 - 13:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Bilecik’in Ahmetpınar köyü mevkiindeki T26 Tüneli'nin yapımını denetledi. Bakan Uraloğlu, yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki T26 Tüneli'nin yapımının tamamlanmasıyla Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin daha da kısalacağını söyledi. Tünelin 2027 yılının ortalarında hizmete açılması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik’te yapımı devam eden T26 Tüneli’nde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda olan tünelin Ankara ile İstanbul arasındaki 4,5 saatlik seyahat süresini kısaltacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'nın Bozüyük-Bilecik kesiminde yer alan 5 bin 587 metrelik T26 Tüneli'miz, hattın en kritik noktalarından birisini oluşturuyor. Çünkü T26 Tüneli'nin tamamlanıp buranın hızlı tren hattına bağlanmasıyla, mevcutta bulunan 9,1 kilometrelik konvansiyonel hat yerine 8 kilometrelik yüksek hızlı tren hattını kullanmaya inşallah başlayacağız. Böylece bu kesimde trenlerimiz saatte 55 kilometre hız yerine 250 kilometre hızla kesintisiz seyredecek, 20 dakikada geçilen bölüm 9 dakikaya inecek. Tek hattan oluşan bu tren buluşmalarındaki gecikmeler tamamen ortadan kalkacaktır.' dedi.

Ankara-İstanbul seyahat süresi ne zaman kısalacak?

Bakan Uraloğlu, tünelin kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, 'Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. Planlamalarımıza göre, üstyapı imalatlarını 2026 yılı 3. çeyreğinde, elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalatlarını da inşallah 2026'nın sonunda ve 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz.' diye konuştu.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
