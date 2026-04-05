Ankara-İstanbul Arasındaki Hızlı Trende Seyahat Süresi Azalacak

Yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda olan tünelin Ankara ile İstanbul arasındaki 4,5 saatlik seyahat süresini kısaltacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'nın Bozüyük-Bilecik kesiminde yer alan 5 bin 587 metrelik T26 Tüneli'miz, hattın en kritik noktalarından birisini oluşturuyor. Çünkü T26 Tüneli'nin tamamlanıp buranın hızlı tren hattına bağlanmasıyla, mevcutta bulunan 9,1 kilometrelik konvansiyonel hat yerine 8 kilometrelik yüksek hızlı tren hattını kullanmaya inşallah başlayacağız. Böylece bu kesimde trenlerimiz saatte 55 kilometre hız yerine 250 kilometre hızla kesintisiz seyredecek, 20 dakikada geçilen bölüm 9 dakikaya inecek. Tek hattan oluşan bu tren buluşmalarındaki gecikmeler tamamen ortadan kalkacaktır.' dedi.