Ankara Doğum Günü Mekanları: Kutlama İçin En Keyifli 10 Adres
Ankara doğum günü mekanları açısından oldukça zengin bir şehir. Doğayla iç içe bahçeli alanlardan modern loft kafelere kadar farklı tarzlarda birçok seçenek mevcut. Kutlamayı gündüz yapmayı planlayanlar için sakin ve ferah ortamlar dikkat çekerken, akşam eğlencesi arayanlar için de şık ve keyifli alternatifler bulunuyor. Kutlamanın ruhuna uygun atmosferi bulmak bu listede çok daha kolay.
İşte Ankara’da doğum günü kutlamak isteyenler için öne çıkan 10 mekan!
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Buena House Organizasyon
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Cafe En Terrasse
Louise Cafe Brasserie & Loft
Gedikli Meyhane
Renkli Bahçe Kafe
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Bosco e caffè tiramisù
Blue House Cafe
Cafe des Cafes
OFF Cafe
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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