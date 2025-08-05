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Ankara Doğum Günü Mekanları: Kutlama İçin En Keyifli 10 Adres

Ankara Doğum Günü Mekanları: Kutlama İçin En Keyifli 10 Adres

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 19:08

Ankara doğum günü mekanları açısından oldukça zengin bir şehir. Doğayla iç içe bahçeli alanlardan modern loft kafelere kadar farklı tarzlarda birçok seçenek mevcut. Kutlamayı gündüz yapmayı planlayanlar için sakin ve ferah ortamlar dikkat çekerken, akşam eğlencesi arayanlar için de şık ve keyifli alternatifler bulunuyor. Kutlamanın ruhuna uygun atmosferi bulmak bu listede çok daha kolay. 

İşte Ankara’da doğum günü kutlamak isteyenler için öne çıkan 10 mekan!

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Buena House Organizasyon

Buena House Organizasyon

Samimi ortamı ve butik konseptiyle öne çıkan Buena House, özel kutlamalar için ideal. Kişiye özel süsleme seçenekleriyle doğum günü organizasyonlarına renk katıyor.

Adres: Aşağı Öveçler, 1324. Cd. 30/ A-B, 06460 Çankaya/Ankara

Instagram: buena_house

Konum

Cafe En Terrasse

Cafe En Terrasse

Merkezi konumu ve açık alanıyla dikkat çeken şık bir kafe. Doğum günü buluşmaları için sade ama özenli bir atmosfer sunuyor.

Adres: Yozgat bulvarı gamador bulvar teras ovacık mah, Ören, 704. Cd. no:1C D:23 K, 06000 Keçiören/Ankara

Instagram: cafeen_terrasse

Konum

Louise Cafe Brasserie & Loft

Louise Cafe Brasserie & Loft

Loft havası taşıyan iç tasarımı ve zengin menüsüyle öne çıkan Louise, kalabalık arkadaş grupları için rahat bir seçenek. Akşam kutlamalarına da uygun bir ortam sunuyor.

Adres: 100. Yıl, Filistin Cd. No:37, 06700 Çankaya/Ankara

Instagram: louiseankara

Konum

Gedikli Meyhane

Gedikli Meyhane

Mezeleri, müzikleri ve nostaljik atmosferiyle doğum günü gecelerine keyif katıyor. Samimi ve sıcak ortam arayanlar için klasik bir Ankara meyhanesi alternatifi.

Adres: Yukarı Bahçelievler, 68. Sk. No:7 D:A, 06490 Çankaya/Ankara

Instagram: gediklimeyhanesi

Konum

Renkli Bahçe Kafe

Renkli Bahçe Kafe

Canlı renklerle dekore edilmiş geniş bahçesiyle dikkat çeken bir mekan. Açık havada kutlama yapmak isteyenler için enerjik ve keyifli bir seçenek sunuyor.

Adres: Kızılay, Menekşe-2 Sk., 06420 Çankaya/Ankara

Konum

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Bosco e caffè tiramisù

Bosco e caffè tiramisù

Tatlı severler için oldukça özel bir adres. Tiramisusu ile meşhur bu mekanda, doğum günü pastası yerine farklı tatlar denemek isteyenler için hoş bir atmosfer var.

Adres: Emek mahallesi 8.cadde (bişkek) no:33/a, 06490 Çankaya/Ankara

Instagram: boscoankara

Konum

Blue House Cafe

Blue House Cafe

Renkli tonlarla dekore edilmiş ferah bir alan sunuyor. Gün batımında doğum günü kutlamak isteyenler için hem görsel hem de lezzetli bir deneyim imkânı sağlıyor.

Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 2806. Sk., 06810 Yenimahalle/Çankaya/Ankara

Konum

Cafe des Cafes

Cafe des Cafes

Ankara’nın klasiklerinden biri olan bu kafe, şehir merkezinde kutlama yapmak isteyenler için sıcak bir buluşma noktası. Kitap kokusu ve retro detaylarıyla nostaljik bir ambiyans sunuyor.

Adres: Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Cd. 83/A, 06680 Çankaya/Ankara

Instagram: cafedescafes

Konum

Modern dokunuşlarla tasarlanmış şık bir mekan. Akşamüstü kutlamaları ya da şık akşam yemekleri için uygun, sessiz ve rahat bir ortam sağlıyor.

Adres: Kızılırmak, Ufuk Ünv. Cd 15 K, 06510 Çankaya/Ankara

Instagram: locale.ankara

Konum

OFF Cafe

OFF Cafe

Genç ve dinamik yapısıyla dikkat çeken OFF, casual tarzda kutlamalar için birebir. Özellikle küçük gruplar için samimi ve rahat bir doğum günü ortamı sunuyor.

Adres: Ön Cebeci, Ziya Gökalp Cd. No:58, 06590 Çankaya/Ankara

Instagram: off_cafee

Konum

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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