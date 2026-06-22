Ankara’da Açlık Grevi Yapan Öğretmenlere Polis Müdahalesi

15 Haziran’da talepleri karşılanana kadar süresiz açlık grevi başlatan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, Çankaya’da bulunan Madenciler Anıtı’na yürüyerek açıklama yapmak istedi.

7 gündür açlık grevinde olan öğretmenlerin Madenciler Anıtı’na yürümesine polis izin vermedi. Öğretmen annelerinin ve bazı yurttaşların da destek verdiği eyleme polis biber gazıyla müdahale etti.

Bazı öğretmenler ve sendika avukatı gazdan etkilenirken, müdahalenin ardından sendika binası önünde bekleyişini sürdüren öğretmenler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.