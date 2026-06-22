Ankara’da Açlık Grevi Yapan Öğretmenlere Polis Müdahalesi
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na bağlı öğretmenler ile mülakat mağduru öğretmenler, Ankara’da 7 gündür açlık grevi yapıyor. Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Madenciler Anıtı’na yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Bazı öğretmenler ve sendika avukatı gazdan etkilenirken, müdahalenin ardından sendika binası önünde bekleyişini sürdüren öğretmenler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.
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Ankara’da zor şartlarda çalışan öğretmenler ile mülakat nedeniyle ataması yapılmayan öğretmenlerin eylemi sürüyor.
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TİP Başkanı Erkan Baş’tan müdahaleye tepki
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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