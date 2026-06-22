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Ankara’da Açlık Grevi Yapan Öğretmenlere Polis Müdahalesi

Ankara’da Açlık Grevi Yapan Öğretmenlere Polis Müdahalesi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2026 - 16:14
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na bağlı öğretmenler ile mülakat mağduru öğretmenler, Ankara’da 7 gündür açlık grevi yapıyor. Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Madenciler Anıtı’na yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Bazı öğretmenler ve sendika avukatı gazdan etkilenirken, müdahalenin ardından sendika binası önünde bekleyişini sürdüren öğretmenler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

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Ankara’da zor şartlarda çalışan öğretmenler ile mülakat nedeniyle ataması yapılmayan öğretmenlerin eylemi sürüyor.

Ankara’da zor şartlarda çalışan öğretmenler ile mülakat nedeniyle ataması yapılmayan öğretmenlerin eylemi sürüyor.

15 Haziran’da talepleri karşılanana kadar süresiz açlık grevi başlatan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, Çankaya’da bulunan Madenciler Anıtı’na yürüyerek açıklama yapmak istedi.

7 gündür açlık grevinde olan öğretmenlerin Madenciler Anıtı’na yürümesine polis izin vermedi. Öğretmen annelerinin ve bazı yurttaşların da destek verdiği eyleme polis biber gazıyla müdahale etti.

Bazı öğretmenler ve sendika avukatı gazdan etkilenirken, müdahalenin ardından sendika binası önünde bekleyişini sürdüren öğretmenler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

TİP Başkanı Erkan Baş’tan müdahaleye tepki

TİP Başkanı Erkan Baş’tan müdahaleye tepki

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara’da eylem yapan öğretmenlere yönelik polis müdahalesine tepki göstererek, 'Öğretmenlere yapılan düpedüz düşman hukuku uygulamasıdır.' dedi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Ankara’da hakkı için direnen öğretmenlere yapılan polis saldırısı düpedüz düşman hukuku uygulamasıdır, lanetliyorum! Öğretmenleri yaralayanlar, gaza boğanlar, coplayanlar ciddi bir suç işliyorlar, derhal bu şiddet eyleminden vazgeçin!' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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