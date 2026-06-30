Altı Üstü İstanbul Dizisinin Çok Konuşulan Kaza Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı

Dizi, özellikle genç oyuncu kadrosu, hızlı kurgusu ve iddialı görsel diliyle TikTok, X (Twitter) ve Instagram Reels üzerinde kısa sürede viral editlerin merkezi haline geldi. Karakterlerin replikleri ve estetik sahneleri her hafta trendlere giriyor. 3. bölüm finalindeki kaza sahnesi ise dizinin şu ana kadarki en çok etkileşim alan ve paylaşılan anı oldu.

Görüntülerin ardından sosyal medya adeta yıkıldı! Kimi kullanıcılar 'Ekranda izlerken kalbim ağzıma gelmişti, meğer sinema büyüsüymüş' derken, kimileri de oyuncuların ters dönerken bile rollerini bozmamasına hayran kaldı.

Sosyal medyada 'Yılın sahnesi' olarak konuşulan bu anların kamera arkası görüntüleri ise işin iç yüzünü ortaya çıkardı. İzleyiciler ekranda dehşete düşerken, set arkasında oyuncuların özel bir dönen düzenek (rig) üzerinde ne kadar güvende ama bir o kadar da zorlu bir çekim gerçekleştirdiği görüldü. Dizinin kaza sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.