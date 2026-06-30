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Altı Üstü İstanbul Dizisinin Çok Konuşulan Kaza Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı

Altı Üstü İstanbul Dizisinin Çok Konuşulan Kaza Sahnesinin Kamera Arkası Yayınlandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2026 - 15:50
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Altı Üstü İstanbul dizisinin yayınlanan 3. bölüm finalinde yer alan ve sosyal medyada büyük ses getiren kaza sahnesinin kamera arkası görüntüleri konuşulmaya devam ediyor. Heyecan ve gerilim yaratan görüntülerin kamera arkası yayınlandı. 

Kaynak: Onuralp Balcı

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Altı Üstü İstanbul
Dizi

Altı Üstü İstanbul

Rahimcan Kapkap
Oyuncu

Rahimcan Kapkap

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İstanbul'un ışıltılı üst tabakası ile gece hayatı arasındaki tezatlığı, kesişen hayatları ve sırları konu alan Altı Üstü İstanbul sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

İstanbul'un ışıltılı üst tabakası ile gece hayatı arasındaki tezatlığı, kesişen hayatları ve sırları konu alan Altı Üstü İstanbul sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Dizi, özellikle genç oyuncu kadrosu, hızlı kurgusu ve iddialı görsel diliyle TikTok, X (Twitter) ve Instagram Reels üzerinde kısa sürede viral editlerin merkezi haline geldi. Karakterlerin replikleri ve estetik sahneleri her hafta trendlere giriyor. 3. bölüm finalindeki kaza sahnesi ise dizinin şu ana kadarki en çok etkileşim alan ve paylaşılan anı oldu. 

Görüntülerin ardından sosyal medya adeta yıkıldı! Kimi kullanıcılar 'Ekranda izlerken kalbim ağzıma gelmişti, meğer sinema büyüsüymüş' derken, kimileri de oyuncuların ters dönerken bile rollerini bozmamasına hayran kaldı.  

Sosyal medyada 'Yılın sahnesi' olarak konuşulan bu anların kamera arkası görüntüleri ise işin iç yüzünü ortaya çıkardı. İzleyiciler ekranda dehşete düşerken, set arkasında oyuncuların özel bir dönen düzenek (rig) üzerinde ne kadar güvende ama bir o kadar da zorlu bir çekim gerçekleştirdiği görüldü. Dizinin kaza sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Altı Üstü İstanbul'un kaza sahnesinin kamera arkası görüntülerini buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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