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22-28 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Yaz Dizileri Sıralandı

22-28 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Yaz Dizileri Sıralandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
30.06.2026 - 15:15
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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ekranlara gelen diziler arasındaki rekabet her geçen hafta daha da belirgin hale geliyor. Televizyon izleyicisinin tercihleri kadar dijital platformlardaki ilgi de yapımların performansını etkiliyor. Bir yandan yeni hikâyeler seyirciyle buluşurken diğer yandan reyting tablosundaki sıralama da merakla takip ediliyor. 22-28 Haziran haftasına ait sonuçlar da yaz dizileri arasındaki yarışın son durumunu ortaya koydu. Dört farklı yapımın mücadele ettiği listeye gelin birlikte bakalım…

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22-28 Haziran haftasında ekranlarda yaz dizileri reyting yarışındaydı.

22-28 Haziran haftasında ekranlarda yaz dizileri reyting yarışındaydı.

Kanal D, ATV, Star TV ve Show TV’nin yeni sezon yapımları hafta boyunca izleyici karşısına çıktı. Haftalık reyting ortalamaları açıklandıktan sonra yaz dizileri arasındaki sıralama da netleşti. Total kategorisinde listenin ilk sırasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 yer aldı. Dizi 7.35 reyting ortalamasıyla haftayı zirvede tamamladı. Listenin ikinci sırasında ise ATV’nin yeni yapımı Altı Üstü İstanbul bulundu. Dizi Total grubunda 6.49 reyting elde etti. Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu ise 5.04 reytingle üçüncü sıraya yerleşti. Show TV’nin yaz sezonu dizisi Muhtemel Aşk ise 4.51 reyting ortalamasıyla haftayı dördüncü sırada kapattı.

AB grubunda da zirvenin sahibi değişmedi.

AB grubunda da zirvenin sahibi değişmedi.

Daha 17 bu kategoride de ilk sırada yer aldı. Kanal D dizisi AB grubunda 5.59 reyting elde etti. İkinci sıraya ise 4.07 reytingle Altı Üstü İstanbul yerleşti. Show TV’nin Muhtemel Aşk dizisi bu kez üçüncü sıraya yükseldi ve 4.01 reyting aldı. Doğanın Kanunu ise 3.79 reytingle AB grubunda haftayı dördüncü sırada tamamladı. 

ABC1 kategorisinde ise sıralama yeniden değişti. Bu grupta da zirve bir kez daha Daha 17’nin oldu. Dizi 6.12 reyting ortalaması elde etti. Altı Üstü İstanbul ise 5.98 reytingle lideri yakından takip etti. Doğanın Kanunu 5.10 reytingle üçüncü sırada yer aldı. Muhtemel Aşk ise 4.92 reyting ortalamasıyla listenin dördüncü sırasında kaldı.

Üç kategorinin tamamına bakıldığında ortak nokta Daha 17’nin zirvede yer alması oldu. Kanal D dizisi yalnızca Total grubunda değil, AB ve ABC1 kategorilerinde de ilk sırayı alarak haftanın en çok izlenen yaz dizisi unvanını elde etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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