22-28 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Yaz Dizileri Sıralandı
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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ekranlara gelen diziler arasındaki rekabet her geçen hafta daha da belirgin hale geliyor. Televizyon izleyicisinin tercihleri kadar dijital platformlardaki ilgi de yapımların performansını etkiliyor. Bir yandan yeni hikâyeler seyirciyle buluşurken diğer yandan reyting tablosundaki sıralama da merakla takip ediliyor. 22-28 Haziran haftasına ait sonuçlar da yaz dizileri arasındaki yarışın son durumunu ortaya koydu. Dört farklı yapımın mücadele ettiği listeye gelin birlikte bakalım…
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22-28 Haziran haftasında ekranlarda yaz dizileri reyting yarışındaydı.
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AB grubunda da zirvenin sahibi değişmedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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