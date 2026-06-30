22-28 Haziran Haftasının En Çok İzlenen Yaz Dizileri Sıralandı

Daha 17 bu kategoride de ilk sırada yer aldı. Kanal D dizisi AB grubunda 5.59 reyting elde etti. İkinci sıraya ise 4.07 reytingle Altı Üstü İstanbul yerleşti. Show TV’nin Muhtemel Aşk dizisi bu kez üçüncü sıraya yükseldi ve 4.01 reyting aldı. Doğanın Kanunu ise 3.79 reytingle AB grubunda haftayı dördüncü sırada tamamladı.

ABC1 kategorisinde ise sıralama yeniden değişti. Bu grupta da zirve bir kez daha Daha 17’nin oldu. Dizi 6.12 reyting ortalaması elde etti. Altı Üstü İstanbul ise 5.98 reytingle lideri yakından takip etti. Doğanın Kanunu 5.10 reytingle üçüncü sırada yer aldı. Muhtemel Aşk ise 4.92 reyting ortalamasıyla listenin dördüncü sırasında kaldı.

Üç kategorinin tamamına bakıldığında ortak nokta Daha 17’nin zirvede yer alması oldu. Kanal D dizisi yalnızca Total grubunda değil, AB ve ABC1 kategorilerinde de ilk sırayı alarak haftanın en çok izlenen yaz dizisi unvanını elde etti.