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Atv Dizisi İki Kategoride Zirvede: 29 Haziran Reyting Sonuçları Açıklandı

Atv Dizisi İki Kategoride Zirvede: 29 Haziran Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2026 - 15:12
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29 Haziran Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

2026 Dünya Kupası Brezilya - Japonya karşılaşması, MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü ve ATV’de izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul dizisinin reyting sonuçları merak edildi. “29 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?” ve “Dünün birincisi hangi program oldu?” sorularına sonunda yanıt geldi. En çok izlenen dizi ve programlar açıklandı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Altı Üstü İstanbul
Dizi

Altı Üstü İstanbul

Rahimcan Kapkap
Oyuncu

Rahimcan Kapkap

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Altı Üstü İstanbul dizisi reytinglerdeki etkisini konuşturmaya devam ediyor.

Altı Üstü İstanbul dizisi reytinglerdeki etkisini konuşturmaya devam ediyor.

Total, AB ve ABC kategorilerinde ilk üç sıralama, yerli dizi Altı Üstü İstanbul ve FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşmaları arasında şekillendi. 29 Haziran Pazartesi reyting sonuçlarına total ve ABC1 grubunda Altı Üstü İstanbul damga vurdu.

29 Haziran Pazartesi reytinglerine damga vuran dizi, program ve maçlar:

29 Haziran Pazartesi reytinglerine damga vuran dizi, program ve maçlar:

29 Haziran total reyting sonuçları

  • Altı Üstü İstanbul – 6.70

  • Brezilya-Japonya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 4.00

  • Almanya-Paraguay Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 2.86

  • Altı Üstü İstanbul (Özet) – 2.33

  • Masterchef Türkiye – 2.13

  • Now Ana Haber – 1.87

  • Fifa 2026 Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – 1.83

  • Altı Üstü İstanbul (Tkr) – 1.68

  • Hababam Sınıfı (T.S) – 1.59

  • Gelinim Mutfakta – 1.55

  • 29 Haziran AB reyting sonuçları

  • Brezilya-Japonya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 4.88

  • Almanya-Paraguay Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 4.70

  • Altı Üstü İstanbul – 3.86

  • Fifa 2026 Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – 2.39

  • Masterchef Türkiye – 1.83

  • Now Ana Haber – 1.71

  • Fifa 2026 Dünya Kupası Kupa Saati – 1.49

  • Kanal D Ana Haber – 1.18

  • Düşüş (Y.S) – 1.10

  • Kanal D Haber Gün Arası – 1.10

  • 29 Haziran ABC1 reyting sonuçları

  • Altı Üstü İstanbul – 5.63

  • Brezilya-Japonya Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 5.05

  • Almanya-Paraguay Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.89

  • Fifa 2026 Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – 2.52

  • Masterchef Türkiye – 2.33

  • Now Ana Haber – 1.96

  • Altı Üstü İstanbul (Özet) – 1.59

  • Kanal D Ana Haber – 1.49

  • Fifa 2026 Dünya Kupası Kupa Saati – 1.43

  • Altı Üstü İstanbul (Tkr) – 1.41

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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