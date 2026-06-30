Atv Dizisi İki Kategoride Zirvede: 29 Haziran Reyting Sonuçları Açıklandı
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29 Haziran Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
2026 Dünya Kupası Brezilya - Japonya karşılaşması, MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü ve ATV’de izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul dizisinin reyting sonuçları merak edildi. “29 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?” ve “Dünün birincisi hangi program oldu?” sorularına sonunda yanıt geldi. En çok izlenen dizi ve programlar açıklandı.
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Altı Üstü İstanbul dizisi reytinglerdeki etkisini konuşturmaya devam ediyor.
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29 Haziran Pazartesi reytinglerine damga vuran dizi, program ve maçlar:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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