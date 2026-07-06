Almanya'da Bir Toplu Taşıma Aracında Sinek Kazaya Neden Oldu, Otobüste Yaralılar Var

Viersen Emniyet Müdürlüğü, rutin seferini yapan toplu taşıma otobüsünün içindeki küçük bir sineğin sürücüyü rahatsız ettiğini açıkladı. Açıklamaya göre, otobüs Eindhovener Sokağı'ndan Heiligen Sokağı'na doğru ilerlerken sürücü sineği uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otobüs yoldan çıkarak bir evin çitlerine çarptı. Kazayı 54 yaşındaki otobüs şoförü yara almadan atlatırken, araç içinde savrulan 36, 46 ve 49 yaşlarındaki üç kadın ile 4 yaşındaki bir erkek çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.