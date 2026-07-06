Almanya'da Bir Toplu Taşıma Aracında Sinek Kazaya Neden Oldu, Otobüste Yaralılar Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya'da otobüsün içine giren küçük bir sineği uzaklaştırmaya çalışan sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sineği uzaklaştırmak isteyen sürücü kazaya neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 kadın bir küçük çocuk yaralandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın