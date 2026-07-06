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Almanya'da Bir Toplu Taşıma Aracında Sinek Kazaya Neden Oldu, Otobüste Yaralılar Var

Almanya'da Bir Toplu Taşıma Aracında Sinek Kazaya Neden Oldu, Otobüste Yaralılar Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2026 - 20:13
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Almanya'da otobüsün içine giren küçük bir sineği uzaklaştırmaya çalışan sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Sineği uzaklaştırmak isteyen sürücü kazaya neden oldu.

Sineği uzaklaştırmak isteyen sürücü kazaya neden oldu.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf'un batısında yer alan Viersen-Dülken bölgesinde ilginç bir trafik kazası yaşandı. Otobüsün içine giren küçük bir sinek, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesine neden olurken, kazada 4 kişi yaralandı.

Viersen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücünün araç içindeki sineği uzaklaştırmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bunun sonucunda meydana gelen kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

3 kadın bir küçük çocuk yaralandı.

3 kadın bir küçük çocuk yaralandı.

Viersen Emniyet Müdürlüğü, rutin seferini yapan toplu taşıma otobüsünün içindeki küçük bir sineğin sürücüyü rahatsız ettiğini açıkladı. Açıklamaya göre, otobüs Eindhovener Sokağı'ndan Heiligen Sokağı'na doğru ilerlerken sürücü sineği uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otobüs yoldan çıkarak bir evin çitlerine çarptı. Kazayı 54 yaşındaki otobüs şoförü yara almadan atlatırken, araç içinde savrulan 36, 46 ve 49 yaşlarındaki üç kadın ile 4 yaşındaki bir erkek çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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