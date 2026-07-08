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AKOM İstanbul'a Gök Gürültülü Sağanak Yağış İçin Tarih Verildi

AKOM İstanbul'a Gök Gürültülü Sağanak Yağış İçin Tarih Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.07.2026 - 11:03
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Yaz sıcaklarının etkisini hissettirdiği şu günlerde AKOM'dan İstanbul'a yağış uyarısı geldi. AKOM'un paylaştığı rapora göre megakent İstanbul'da 9 Temmuz Perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki günler ise poyraz etkisiyle rüzgarlar serinlik verecek.

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AKOM'dan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı.

AKOM'dan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı.

AKOM, İstanbul için hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul'da bugün (8 Temmuz Çarşamba) sıcaklık 31 dereceye kadar tırmanacak. Gün içinde nem oranı yüzde 35-75 arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21 derecelere kadar düşecek. 

Ancak sıcak yaz gününe yağış molası verilecek. Hafta boyunca genel olarak güneşli ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, 9 Temmuz Perşembe günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağış miktarının metrekareye 5 ila 12 kg arasında düşeceği tahmin edildi. Perşembe günü en düşük sıcaklık 18 derece en yüksek sıcaklık ise 26 derece olacak.

Poyraz rüzgarları serinlik verecek.

Poyraz rüzgarları serinlik verecek.

Yağışlı geçecek perşembe gününün ardından İstanbul, cuma gününden itibaren yeniden az bulutlu ve açık bir havanın etkisine girecek. AKOM raporuna göre, aralıklarla kuzey-doğu yönlerden (Poyraz) esmesi beklenen ve saatte 10 ila 40 kilometre hıza ulaşacak kuvvetli rüzgarlar, İstanbullulara bir nebze de olsa nefes aldıracak, serinlik verecek.

Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların genel olarak 29-33 dereceler aralığında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu planı yapacaklar için ise cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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