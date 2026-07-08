AKOM İstanbul'a Gök Gürültülü Sağanak Yağış İçin Tarih Verildi

Yağışlı geçecek perşembe gününün ardından İstanbul, cuma gününden itibaren yeniden az bulutlu ve açık bir havanın etkisine girecek. AKOM raporuna göre, aralıklarla kuzey-doğu yönlerden (Poyraz) esmesi beklenen ve saatte 10 ila 40 kilometre hıza ulaşacak kuvvetli rüzgarlar, İstanbullulara bir nebze de olsa nefes aldıracak, serinlik verecek.

Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların genel olarak 29-33 dereceler aralığında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu planı yapacaklar için ise cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor.