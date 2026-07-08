AKOM İstanbul'a Gök Gürültülü Sağanak Yağış İçin Tarih Verildi
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Yaz sıcaklarının etkisini hissettirdiği şu günlerde AKOM'dan İstanbul'a yağış uyarısı geldi. AKOM'un paylaştığı rapora göre megakent İstanbul'da 9 Temmuz Perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki günler ise poyraz etkisiyle rüzgarlar serinlik verecek.
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AKOM'dan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı.
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Poyraz rüzgarları serinlik verecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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