Akıllı Çalış, Az Çalış! Kadınlar ve Erkekler Arasında Geçen Hulahop Yarışında Ortaya Güldüren Görüntüler Çıktı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tyla/video/73...
Kadınlarla erkekler arasındaki zeka seviyesi farklılıkları, sürekli incelenen ve üzerinde fikir ayrılıklarının yaşandığı bir konu. Akademik olarak da araştırılan bu konu, toplum genelinde sürekli gündemde.
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Geçtiğimiz günlerde erkekler ve kadınlar arasında yapılan hulahop yarışı görüntüleri viral oldu.
Erkeklerin 32, kadınların 17 saniyede bitirdiği o yarış, pratik zekanın önemini net bir şekilde gösterdi.
İşte o video;
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