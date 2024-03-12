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Akıllı Çalış, Az Çalış! Kadınlar ve Erkekler Arasında Geçen Hulahop Yarışında Ortaya Güldüren Görüntüler Çıktı

Akıllı Çalış, Az Çalış! Kadınlar ve Erkekler Arasında Geçen Hulahop Yarışında Ortaya Güldüren Görüntüler Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 17:55

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Kadınlarla erkekler arasındaki zeka seviyesi farklılıkları, sürekli incelenen ve üzerinde fikir ayrılıklarının yaşandığı bir konu. Akademik olarak da araştırılan bu konu, toplum genelinde sürekli gündemde.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@tyla/video/73...
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Geçtiğimiz günlerde erkekler ve kadınlar arasında yapılan hulahop yarışı görüntüleri viral oldu.

Geçtiğimiz günlerde erkekler ve kadınlar arasında yapılan hulahop yarışı görüntüleri viral oldu.

Erkeklerin 32, kadınların 17 saniyede bitirdiği o yarış, pratik zekanın önemini net bir şekilde gösterdi.

Erkeklerin 32, kadınların 17 saniyede bitirdiği o yarış, pratik zekanın önemini net bir şekilde gösterdi.

İşte o video;

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