Aile ve Gençlik Fonu Başvuruları Başlıyor! Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Belli Oldu!
Aile ve Gençlik Fonu Başvuruları Başlıyor! Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Belli Oldu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde Aile ve Gençlik Fonu için tarih vermişti. Başvuruların kısa zamanda başlayacağı açıklanan Aile ve Gençlik Fonu'nun başvuru şatları da merak konusu olmuştu. Pilot bölgede yapılan çalışmaların ardından tüm Türkiye'de yaygınlaşacak olan 150 bin TL'lik 48 ay vadeli 'Faizsiz Evlilik Kredisi'nin başvuru şartları belli oldu. Peki, Aile ve Gençlik Fonu'na nereden başvuru yapılacak? Aile ve Gençlik Fonu 'Evlilik Kredisi' başvuruları ne zaman başlayacak? Evlilik Kredisi başvuru şarları neler?
İşte, detaylar...
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