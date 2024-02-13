Aile ve Gençlik Fonu Başvuruları Başlıyor! Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Belli Oldu!

Bakan Göktaş'ın daha önce de belirttiği gibi başvuruların ardından değerlendirmeler yapılacak ve şartları sağlayan çiftler fondan yararlanabilmek için eğitim ve danışmanlık alacak.

Göktaş, 'Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.' ifadeleriyle Evlilik Kredisi'nde eğitim şartını duyurdu.