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Aile ve Gençlik Fonu Başvuruları Başlıyor! Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Belli Oldu!

Aile ve Gençlik Fonu Başvuruları Başlıyor! Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.02.2024 - 12:55

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde Aile ve Gençlik Fonu için tarih vermişti. Başvuruların kısa zamanda başlayacağı açıklanan Aile ve Gençlik Fonu'nun başvuru şatları da merak konusu olmuştu. Pilot bölgede yapılan çalışmaların ardından tüm Türkiye'de yaygınlaşacak olan 150 bin TL'lik 48 ay vadeli 'Faizsiz Evlilik Kredisi'nin başvuru şartları belli oldu. Peki, Aile ve Gençlik Fonu'na nereden başvuru yapılacak? Aile ve Gençlik Fonu 'Evlilik Kredisi' başvuruları ne zaman başlayacak? Evlilik Kredisi başvuru şarları neler? 

İşte, detaylar...

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Aile ve Gençlik Fonu bütün Türkiye'de yaygınlaşacak!

Aile ve Gençlik Fonu bütün Türkiye'de yaygınlaşacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot bölge kapsamında yer alan illeri açıkladı. Fona, ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile HatayKahramanmaraş ve Malatya'daki gençler başvurabilecek. 

Gençlerin evlilik hayallerini gerçekleştirmekte destek olmayı amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, farklı projeler için de destek sağlanacak. İlerleyen süreçte, Evlilik Kredisi uygulaması tüm Türkiye'ye yansıyacak.

İşte, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın 'Evlilik Kredisi' açıklaması

İşte, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın 'Evlilik Kredisi' açıklaması

'Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandık. Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz.'

Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Yaş, gelir ve eğitim şartları bulunan Evlilik Kredisine başvurmak için gerekli şartlar belli oldu. Fondan faydalanmak isteyen gençlerin: 

  • Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında, yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

  • Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerekiyor.

  • Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.

  • Şartları sağlayan gençleri 'evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık' süreci bekliyor.

Evlilik Kredisi'nde eğitim ve danışmanlık şartı!

Evlilik Kredisi'nde eğitim ve danışmanlık şartı!

Bakan Göktaş'ın daha önce de belirttiği gibi başvuruların ardından değerlendirmeler yapılacak ve şartları sağlayan çiftler fondan yararlanabilmek için eğitim ve danışmanlık alacak. 

Göktaş, 'Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.' ifadeleriyle Evlilik Kredisi'nde eğitim şartını duyurdu.

Evlilik Kredisi Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Evlilik Kredisi Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 'Evlilik Kredisi' başvuruları 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren başlıyor. 

Başvurular Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde gerçekleştirilecek. 

AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURU EKRANI

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