Ağız Şapırdatışına Hipnoz Olduğumuz Asya'nın Pişmiş Balığın Kendisini Isırdığını İddia Ettiği Anlar Viral Oldu

Annesinin kurduğu sofrada ağız şapırdatarak yediği görüntüler ile sık sık viral olan Asya, şimdi de pişmiş balıktan korktuğu anlarla viral oldu.
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Annesi tarafından yemek yediği anlardaki görüntüleri paylaşılan ve TikTok'ta 200 bin takipçiye ulaşan Asya, çok sevdiği balığı yiyemedi.
'Oo balık' diyerek heyecanını belli eden Asya, ardından ise 'Elimi ısırıyor' diyerek koktu. Huysuzlanan ufaklık ardında ise sofradan kalktı.
Asya'nın pişmiş balıktan korktuğu o anlar: 👇
Asya geçtiğimiz günlerde de sihir yaparak ve tabakları öperek yemek yediği anlarla viral olmuştu: 👇
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