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Ağırlığı 30 Kiloya Kadar Çıkıyor: Hasat Başladı, Çiftçinin Yüzü Güldü

Ağırlığı 30 Kiloya Kadar Çıkıyor: Hasat Başladı, Çiftçinin Yüzü Güldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 10:46
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Hatay’ın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden olan ve ağırlığı 30 kilograma kadar ulaşan 'Beyaz Menteş' kabağında tarladaki yerini alan çiftçiler hasada başladı. Rekoltenin ve kalitenin yüksek olduğu Altınözü ilçesinde, kabağın kilogramı tarlada 12 TL ile 17 TL arasında alıcı buluyor.

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Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olan Hatay’da, yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte ürünlerin toplanmasında son aşamaya gelindi.

Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olan Hatay’da, yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte ürünlerin toplanmasında son aşamaya gelindi.

Altınözü ilçesine bağlı Akdarı (Akdağ) Mahallesi’nde, bölgeye özgü meşhur Beyaz Menteş kabağının tarladaki toplama işlemleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yılın ilk aylarındaki yağışlar sebebiyle ekimi geç yapılan kabaklarda hasat bu yıl yaklaşık 15-20 günlük gecikmeyle başladı.

Tarladan özenle toplanarak römork ve araçlarla depolara taşınan dev kabaklar; Hatay başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere sevk ediliyor.

Geçen yıla kıyasla bu yılki verimden son derece memnun olduklarını belirten üretici Erkan Zan, rekolte beklentisini ve pazarlama sürecini şu sözlerle anlattı:

Geçen yıla kıyasla bu yılki verimden son derece memnun olduklarını belirten üretici Erkan Zan, rekolte beklentisini ve pazarlama sürecini şu sözlerle anlattı:

'Burası Hatay’ın Altınözü ilçesi Akdağ Mahallesi. 10 dönümlük bu tarlamızda Hatay’a özgü, tescilli Beyaz Menteş kabağı yetiştiriyoruz. Bu yıl hava şartları nedeniyle ekimi 15 Mart - 15 Nisan aralığına sarktı, haliyle hasatta da 15-20 günlük bir gecikme yaşandı. Kabak tarlada ne kadar çok kurursa tatlılık oranı da o kadar artıyor. Beyaz Menteş kabağından yapılan çıtır kabak tatlısı birinci sınıf bir lezzet.

Tarlada kilogram fiyatı bu yıl 12 ile 17 TL arasında değişiyor; geçen yıl bu rakamlar 10-12 TL civarındaydı. Manav tezgahlarında ise kilosu 20 ile 25 TL arasında satılıyor. Ürünlerimizin bir kısmını İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir’e gönderiyoruz. Tatlı yapımına daha uygun olan büyük boy kabaklarımızı ise Hatay içinde değerlendiriyoruz. Bu yıl 10 dönümlük tarlamızdan yaklaşık 40-45 ton rekolte bekliyoruz.'

Tarlada toplanan kabakların büyüklüklerine göre iki ayrı kategoriye ayrıldığını ifade eden çiftçi Gökhan Zan ise, ürünlerin pazara sunuluş şekli hakkında şu detayları paylaştı:

Tarlada toplanan kabakların büyüklüklerine göre iki ayrı kategoriye ayrıldığını ifade eden çiftçi Gökhan Zan ise, ürünlerin pazara sunuluş şekli hakkında şu detayları paylaştı:

  • 1. Kalite Büyük Kabaklar (10 - 30 kg): Tescilli Menteşe kabağı olarak bilinen ve ağırlığı 30 kiloya kadar çıkan dev kabaklar, Hatay’daki meşhur çıtır kabak tatlısı imalathanelerine verilmek üzere ayrılıyor. Büyük kabakların toptan kilogram fiyatı 17 TL ile 19 TL arasında seyrediyor.

  • 2. Kalite Küçük Kabaklar (5 - 7 kg): Daha küçük ebatlı olan bu kabaklar ise İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol şehirlerin semt pazarlarında satılmak üzere toptan sevk ediliyor. Küçük kabakların tarladaki kilogram fiyatı ise 10 TL ile 15 TL arasında değişiyor.

Gökhan Zan, 'Normalde 15 Ağustos’ta başlamamız gereken hasat hava koşulları nedeniyle gecikti ancak çok şükür her şey yolunda. Perakende satış yapmıyoruz, ürünlerin tamamını toptan pazarlıyoruz' diyerek sezondan umutlu olduklarını belirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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