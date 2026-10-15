Ağırlığı 30 Kiloya Kadar Çıkıyor: Hasat Başladı, Çiftçinin Yüzü Güldü
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Hatay’ın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden olan ve ağırlığı 30 kilograma kadar ulaşan 'Beyaz Menteş' kabağında tarladaki yerini alan çiftçiler hasada başladı. Rekoltenin ve kalitenin yüksek olduğu Altınözü ilçesinde, kabağın kilogramı tarlada 12 TL ile 17 TL arasında alıcı buluyor.
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Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olan Hatay’da, yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte ürünlerin toplanmasında son aşamaya gelindi.
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Geçen yıla kıyasla bu yılki verimden son derece memnun olduklarını belirten üretici Erkan Zan, rekolte beklentisini ve pazarlama sürecini şu sözlerle anlattı:
Tarlada toplanan kabakların büyüklüklerine göre iki ayrı kategoriye ayrıldığını ifade eden çiftçi Gökhan Zan ise, ürünlerin pazara sunuluş şekli hakkında şu detayları paylaştı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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