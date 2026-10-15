Ağırlığı 30 Kiloya Kadar Çıkıyor: Hasat Başladı, Çiftçinin Yüzü Güldü

'Burası Hatay’ın Altınözü ilçesi Akdağ Mahallesi. 10 dönümlük bu tarlamızda Hatay’a özgü, tescilli Beyaz Menteş kabağı yetiştiriyoruz. Bu yıl hava şartları nedeniyle ekimi 15 Mart - 15 Nisan aralığına sarktı, haliyle hasatta da 15-20 günlük bir gecikme yaşandı. Kabak tarlada ne kadar çok kurursa tatlılık oranı da o kadar artıyor. Beyaz Menteş kabağından yapılan çıtır kabak tatlısı birinci sınıf bir lezzet.

Tarlada kilogram fiyatı bu yıl 12 ile 17 TL arasında değişiyor; geçen yıl bu rakamlar 10-12 TL civarındaydı. Manav tezgahlarında ise kilosu 20 ile 25 TL arasında satılıyor. Ürünlerimizin bir kısmını İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir’e gönderiyoruz. Tatlı yapımına daha uygun olan büyük boy kabaklarımızı ise Hatay içinde değerlendiriyoruz. Bu yıl 10 dönümlük tarlamızdan yaklaşık 40-45 ton rekolte bekliyoruz.'