Adana ve Osmaniye'de Meydana Gelen Depremlerden Görüntüler Gelmeye Başladı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Adana'nın Saimbeyli ilçesi, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı. İlk sarsıntının hemen ardından benzer büyüklükte bir deprem daha meydana geldi. Adana’daki sarsıntıların ardından Osmaniye’de de 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Yaşanan sarsıntılar paniğe sebep olurken bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın