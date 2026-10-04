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Adana ve Osmaniye'de Meydana Gelen Depremlerden Görüntüler Gelmeye Başladı

Adana ve Osmaniye'de Meydana Gelen Depremlerden Görüntüler Gelmeye Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.10.2026 - 15:16

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Adana'nın Saimbeyli ilçesi, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı. İlk sarsıntının hemen ardından benzer büyüklükte bir deprem daha meydana geldi. Adana’daki sarsıntıların ardından Osmaniye’de de 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yaşanan sarsıntılar paniğe sebep olurken bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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