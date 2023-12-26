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Abdurrahman Uzun'un Şehitlerimiz İçin Yaptığı Yorum Gündem Oldu: "Allah Şehadeti Pahalı Evlere Nasip Etmiyor"

Abdurrahman Uzun'un Şehitlerimiz İçin Yaptığı Yorum Gündem Oldu: "Allah Şehadeti Pahalı Evlere Nasip Etmiyor"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 16:45

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Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyon'unda peş peşe aldığımız şehit haberleri hepimizin yüreğini yaktı. Şehitlerimiz memleketlerinde törenlerle toprağa verildi.

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Şehitlerimizin acılı ailelerinin oturdukları evlerin görüntüleri ise yürekleri bir kere daha sızlatmıştı.

Şehitlerimizin acılı ailelerinin oturdukları evlerin görüntüleri ise yürekleri bir kere daha sızlatmıştı.

Şehitlerimizin evleri hakkında yapılan yorumlar için bir açıklama yapan Abdurrahman Uzun'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Şehitlerimizin evleri hakkında yapılan yorumlar için bir açıklama yapan Abdurrahman Uzun'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

'Allah şehadeti pahalı evlere nasip etmiyor.' diyen Uzun, asıl zenginliğin sıvalı evlerde değil bu evlerde olduğunu söyledi.

İşte o video;

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