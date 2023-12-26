Abdurrahman Uzun'un Şehitlerimiz İçin Yaptığı Yorum Gündem Oldu: "Allah Şehadeti Pahalı Evlere Nasip Etmiyor"

Bekar Olmasının Nedenini Merak Edenler İçin Bir TikTok Kullanıcısı Bekar Kalmaya Sebep Olan 8 Hatayı Açıkladı

Halil Konakçı Bu Sefer de Büyük Ses Getiren "Kızıl Goncalar" Dizisi Üzerinden Yeşilçam'ı Hedef Aldı

Kefiye Taktığı için Galataport'a Alınmadığını İddia Eden Yazarın Videosu Tartışmalara Neden Oldu