Abdurrahman Uzun'un Şehitlerimiz İçin Yaptığı Yorum Gündem Oldu: "Allah Şehadeti Pahalı Evlere Nasip Etmiyor"

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyon'unda peş peşe aldığımız şehit haberleri hepimizin yüreğini yaktı. Şehitlerimiz memleketlerinde törenlerle toprağa verildi.
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Şehitlerimizin acılı ailelerinin oturdukları evlerin görüntüleri ise yürekleri bir kere daha sızlatmıştı.
Şehitlerimizin evleri hakkında yapılan yorumlar için bir açıklama yapan Abdurrahman Uzun'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.
İşte o video;
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