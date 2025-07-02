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ABD'deki Kasırganın Görüntüleri Doğanın Yıkıcı Ama Eşsiz Gücüyle Görenleri Büyüledi!

ABD'deki Kasırganın Görüntüleri Doğanın Yıkıcı Ama Eşsiz Gücüyle Görenleri Büyüledi!

Amerika Birleşik Devletleri Doğa
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 13:29

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Doğanın yıkıcı gücünün bile zarafetini gözler önüne seren kasırga görüntüleri, ABD'den geldi. Görenlerin ancak yapay zeka ile tasarlanabilecek görüntüler olduğunu düşündüğü o anlar ise Twitter'da paylaşıldı. Tahmin edersiniz ki kasırgaya sosyal medya kullanıcılarının yorumları da bir hayli ilginçti. Gelin, böylesi büyük ve korkutucu bir gücün akıl almaz narinliğini bir kez de birlikte inceleyelim. 

Başlıyoruz...

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İşte, WeReporter adlı hesap tarafından X üzerinden yayınlanan o eşsiz görüntüler 👇

Görüntüler ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletine bağlı Cerro Gordo'da bulunan Clear Lake şehrinden!

Görüntüler ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletine bağlı Cerro Gordo'da bulunan Clear Lake şehrinden!

Clear Lake, Meksika Körfezi kıyılarına çok yakın bir bölgede yer aldığı için kasırga riski bir hayli yüksektir. Haziran ila Kasım aylarının özellikle Ağustos ve Eylül ayı, kasırga sezonunun en aktif dönemleridir. 

Kasırga sezonu boyunca bölgede, tropik fırtınalar ve kategori 1 ila 5 arası kasırgalar meydana gelir. Son olarak 2017 yılında Houston genelinde olduğu gibi Clear Lake bölgesinde de büyük sel ve hasar meydana gelmişti. Yeri yerinden oynatabilecek güçteki bu korkunç kasırgaların birkaç gün önce kaydedilen kusursuz görüntüsü ise doğanın yıkıcı güzelliğini gözler önüne seriyor. Yapay zekayı aratmayan bu görüntüler karşısında ise doğaya hayran olmamak mümkün değil!

Gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının kasırga görüntülerine yaptığı yorumlara birlikte göz atalım!👇

Gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının kasırga görüntülerine yaptığı yorumlara birlikte göz atalım!👇
twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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