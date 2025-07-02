ABD'deki Kasırganın Görüntüleri Doğanın Yıkıcı Ama Eşsiz Gücüyle Görenleri Büyüledi!

Clear Lake, Meksika Körfezi kıyılarına çok yakın bir bölgede yer aldığı için kasırga riski bir hayli yüksektir. Haziran ila Kasım aylarının özellikle Ağustos ve Eylül ayı, kasırga sezonunun en aktif dönemleridir.

Kasırga sezonu boyunca bölgede, tropik fırtınalar ve kategori 1 ila 5 arası kasırgalar meydana gelir. Son olarak 2017 yılında Houston genelinde olduğu gibi Clear Lake bölgesinde de büyük sel ve hasar meydana gelmişti. Yeri yerinden oynatabilecek güçteki bu korkunç kasırgaların birkaç gün önce kaydedilen kusursuz görüntüsü ise doğanın yıkıcı güzelliğini gözler önüne seriyor. Yapay zekayı aratmayan bu görüntüler karşısında ise doğaya hayran olmamak mümkün değil!