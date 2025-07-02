ABD'deki Kasırganın Görüntüleri Doğanın Yıkıcı Ama Eşsiz Gücüyle Görenleri Büyüledi!

Doğanın yıkıcı gücünün bile zarafetini gözler önüne seren kasırga görüntüleri, ABD'den geldi. Görenlerin ancak yapay zeka ile tasarlanabilecek görüntüler olduğunu düşündüğü o anlar ise Twitter'da paylaşıldı. Tahmin edersiniz ki kasırgaya sosyal medya kullanıcılarının yorumları da bir hayli ilginçti. Gelin, böylesi büyük ve korkutucu bir gücün akıl almaz narinliğini bir kez de birlikte inceleyelim.
Başlıyoruz...
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İşte, WeReporter adlı hesap tarafından X üzerinden yayınlanan o eşsiz görüntüler 👇
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Görüntüler ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa eyaletine bağlı Cerro Gordo'da bulunan Clear Lake şehrinden!
Gelin bir de sosyal medya kullanıcılarının kasırga görüntülerine yaptığı yorumlara birlikte göz atalım!👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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