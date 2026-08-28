96 Yaşındaki Fenomenin 'Parti' İnadı: Kaldığı Huzurevini Birbirine Katan 96 Yaşındaki Fenomene

İlerleyen yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü fenomen, Instagram ve TikTok hesaplarından paylaştığı bir videoda, bitmek bilmeyen gece toplanmaları nedeniyle kurum yönetiminden ciddi bir uyarı aldığını duyurdu. Yayınladığı videoda kendisine gönderilen resmi mektubu takipçilerine gösteren Droniak, odasından gelen yüksek sesler ve gece saat 01:00'de odasından ayrılan misafirlerin güvenlik kameralarına yansıması nedeniyle yönetimden ihtar yediğini belirtti. Mektupta, diğer sakinlere alkol ikram etmesinin güvenlik zafiyeti yarattığı vurgulanıyor, bu durumun devamı halinde ziyaretçi haklarının kısıtlanacağı veya tesisteki sözleşmesinin iptal edileceği ifade ediliyordu. Ancak bu ciddi uyarılar 96 yaşındaki fenomeni pek durdurmadı. Aylık 12 bin dolar ücret ödediği bir yerde dilediği gibi yaşama hakkı olduğunu savunan Droniak, kameranın önünde ihtar mektubunu yırtıp atarak kız arkadaşlarıyla içki içip dedikodu yapmaya devam edeceğini ilan etti.

Yaşlı kadının bu isyankar ve eğlenceli tavrı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Olayın viral olmasıyla birlikte ünlü isimler de Büyükanne Droniak'ın tarafında yer aldı. Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, hayatı doyasıya yaşamayı hak ettiğini söyleyerek fenomene bir Hilton otelinde dilediğince parti yapabilmesi için 500 bin ödül puanı hediye edeceğini açıkladı. Ekranların tanınan yüzlerinden Snooki ise esprili bir dille Droniak'ın avukatlığını üstlenip huzurevine dava açmayı teklif etti. Flört tavsiyeleri ve açık sözlü mizahıyla tanınan fenomenin bu krizi ise kısa süre sonra çözüme kavuştu. Droniak'ın ekibi tarafından yapılan açıklamada, huzurevi yönetimiyle orta yolun bulunduğu ve alkol sunulmaması şartıyla geç saatlerdeki ziyaretlere izin verildiği duyuruldu. Tüm bu yaşananların ardından Büyükanne Droniak, akşamdan kalma olduğunu itiraf ettiği yeni bir video paylaşarak hayatının bu son demlerini kutlamasına kimsenin engel olamayacağını bir kez daha kanıtladı.