96 Yaşındaki Fenomenin 'Parti' İnadı: Kaldığı Huzurevini Birbirine Katan 96 Yaşındaki Fenomene
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Kaynak: https://www.dexerto.com/tiktok/96-yea...
Sosyal medyada 'Büyükanne Droniak' olarak tanınan 96 yaşındaki fenomen, kaldığı lüks huzurevinde gece yarısına kadar süren gürültülü partiler düzenlediği için kapı dışarı edilmekle yüz yüze geldi. İhtar mektubunu milyonlarca takipçisinin önünde yırtıp atan yaşlı kadına Paris Hilton gibi ünlü isimlerden destek yağarken, olay huzurevi yönetimiyle varılan yeni bir anlaşmayla tatlıya bağlandı.
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İnternet dünyasının en neşeli isimlerinden biri olan ve 'Büyükanne Droniak' lakabıyla milyonlarca kişiye ulaşan 96 yaşındaki Lillian Droniak, ikamet ettiği huzurevinde düzenlediği çılgın eğlenceler yüzünden evsiz kalma tehlikesi yaşadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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