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96 Yaşındaki Fenomenin 'Parti' İnadı: Kaldığı Huzurevini Birbirine Katan 96 Yaşındaki Fenomene

96 Yaşındaki Fenomenin 'Parti' İnadı: Kaldığı Huzurevini Birbirine Katan 96 Yaşındaki Fenomene

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2026 - 20:37
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Sosyal medyada 'Büyükanne Droniak' olarak tanınan 96 yaşındaki fenomen, kaldığı lüks huzurevinde gece yarısına kadar süren gürültülü partiler düzenlediği için kapı dışarı edilmekle yüz yüze geldi. İhtar mektubunu milyonlarca takipçisinin önünde yırtıp atan yaşlı kadına Paris Hilton gibi ünlü isimlerden destek yağarken, olay huzurevi yönetimiyle varılan yeni bir anlaşmayla tatlıya bağlandı.

Kaynak: https://www.dexerto.com/tiktok/96-yea...
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İnternet dünyasının en neşeli isimlerinden biri olan ve 'Büyükanne Droniak' lakabıyla milyonlarca kişiye ulaşan 96 yaşındaki Lillian Droniak, ikamet ettiği huzurevinde düzenlediği çılgın eğlenceler yüzünden evsiz kalma tehlikesi yaşadı.

İnternet dünyasının en neşeli isimlerinden biri olan ve 'Büyükanne Droniak' lakabıyla milyonlarca kişiye ulaşan 96 yaşındaki Lillian Droniak, ikamet ettiği huzurevinde düzenlediği çılgın eğlenceler yüzünden evsiz kalma tehlikesi yaşadı.

İlerleyen yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü fenomen, Instagram ve TikTok hesaplarından paylaştığı bir videoda, bitmek bilmeyen gece toplanmaları nedeniyle kurum yönetiminden ciddi bir uyarı aldığını duyurdu. Yayınladığı videoda kendisine gönderilen resmi mektubu takipçilerine gösteren Droniak, odasından gelen yüksek sesler ve gece saat 01:00'de odasından ayrılan misafirlerin güvenlik kameralarına yansıması nedeniyle yönetimden ihtar yediğini belirtti. Mektupta, diğer sakinlere alkol ikram etmesinin güvenlik zafiyeti yarattığı vurgulanıyor, bu durumun devamı halinde ziyaretçi haklarının kısıtlanacağı veya tesisteki sözleşmesinin iptal edileceği ifade ediliyordu. Ancak bu ciddi uyarılar 96 yaşındaki fenomeni pek durdurmadı. Aylık 12 bin dolar ücret ödediği bir yerde dilediği gibi yaşama hakkı olduğunu savunan Droniak, kameranın önünde ihtar mektubunu yırtıp atarak kız arkadaşlarıyla içki içip dedikodu yapmaya devam edeceğini ilan etti.

Yaşlı kadının bu isyankar ve eğlenceli tavrı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. 

Olayın viral olmasıyla birlikte ünlü isimler de Büyükanne Droniak'ın tarafında yer aldı. Dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, hayatı doyasıya yaşamayı hak ettiğini söyleyerek fenomene bir Hilton otelinde dilediğince parti yapabilmesi için 500 bin ödül puanı hediye edeceğini açıkladı. Ekranların tanınan yüzlerinden Snooki ise esprili bir dille Droniak'ın avukatlığını üstlenip huzurevine dava açmayı teklif etti. Flört tavsiyeleri ve açık sözlü mizahıyla tanınan fenomenin bu krizi ise kısa süre sonra çözüme kavuştu. Droniak'ın ekibi tarafından yapılan açıklamada, huzurevi yönetimiyle orta yolun bulunduğu ve alkol sunulmaması şartıyla geç saatlerdeki ziyaretlere izin verildiği duyuruldu. Tüm bu yaşananların ardından Büyükanne Droniak, akşamdan kalma olduğunu itiraf ettiği yeni bir video paylaşarak hayatının bu son demlerini kutlamasına kimsenin engel olamayacağını bir kez daha kanıtladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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