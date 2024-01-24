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96 Yaşındaki 2. Dünya Savaşı Pilotu G Kuvveti Karşısında Tüm Gençlere Taş Çıkarttı

96 Yaşındaki 2. Dünya Savaşı Pilotu G Kuvveti Karşısında Tüm Gençlere Taş Çıkarttı

GNS
GNS - Onedio Editörü
24.01.2024 - 23:41

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Sosyal medyada G kuvvetine maruz kalan insanların yaşadıklarının yer aldığı bir video yeniden viral oldu. Buna alışık olmayan insanlar baygınlık geçirirken, 96 yaşındaki 2. Dünya Savaşı pilotu bir amcanın hiçbir şey yaşamıyormuş gibi uçuşunu sürdürmesi 'şov resmen' dedirtti.

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Öncelikle g kuvveti nedir?

Öncelikle g kuvveti nedir?

G kuvveti tanım olarak bir nesnenin birim kütlesinin maruz kaldığı, ağırlık hissi oluşturan mekanik kuvveti ifade etmek adına kullanılmaktadır. Genel olarak pilotların maruz kaldığı ve bunun için uzun süreler eğitim aldıkları g kuvveti, sosyal medyada yeniden viral olan bir video sayesinde gündeme geldi.

Videoda önce normal, daha önce g kuvvetine maruz kalmamış insanların deneyimlediği uçuşu izliyoruz.

Videoda önce normal, daha önce g kuvvetine maruz kalmamış insanların deneyimlediği uçuşu izliyoruz.

Hepsi yaşları fark etmeksizin baygınlık geçiriyor.

Hepsi yaşları fark etmeksizin baygınlık geçiriyor.

Çünkü bu mekanik kuvveti vücutları kaldırmıyor.

Çünkü bu mekanik kuvveti vücutları kaldırmıyor.

İnsan vücudunun kaldırabileceği maksimum g kuvvetinin ise 9 olduğu söyleniyor.

İnsan vücudunun kaldırabileceği maksimum g kuvvetinin ise 9 olduğu söyleniyor.

İnsan vücudunun normal şartlar altında bilincini yitirmeden ortalama 5 g kuvvetine kadar dayanabileceği ifade ediliyor.

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Diğer herkes bilincini kaybederken, 96 yaşındaki 2. Dünya Savaşı pilotunun yıllar sonra bile hiçbir şey yokmuş gibi uçuşunu sürdürmesi görenlere "Vay be!" dedirtiyor.

Diğer herkes bilincini kaybederken, 96 yaşındaki 2. Dünya Savaşı pilotunun yıllar sonra bile hiçbir şey yokmuş gibi uçuşunu sürdürmesi görenlere "Vay be!" dedirtiyor.

İşte g kuvvetine karşı şov yapan 96 yaşındaki 2. Dünya Savaşı pilotu.

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