96 Yaşındaki 2. Dünya Savaşı Pilotu G Kuvveti Karşısında Tüm Gençlere Taş Çıkarttı

Sosyal medyada G kuvvetine maruz kalan insanların yaşadıklarının yer aldığı bir video yeniden viral oldu. Buna alışık olmayan insanlar baygınlık geçirirken, 96 yaşındaki 2. Dünya Savaşı pilotu bir amcanın hiçbir şey yaşamıyormuş gibi uçuşunu sürdürmesi 'şov resmen' dedirtti.