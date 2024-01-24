96 Yaşındaki 2. Dünya Savaşı Pilotu G Kuvveti Karşısında Tüm Gençlere Taş Çıkarttı

Sosyal medyada G kuvvetine maruz kalan insanların yaşadıklarının yer aldığı bir video yeniden viral oldu. Buna alışık olmayan insanlar baygınlık geçirirken, 96 yaşındaki 2. Dünya Savaşı pilotu bir amcanın hiçbir şey yaşamıyormuş gibi uçuşunu sürdürmesi 'şov resmen' dedirtti.
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Öncelikle g kuvveti nedir?
Videoda önce normal, daha önce g kuvvetine maruz kalmamış insanların deneyimlediği uçuşu izliyoruz.
Hepsi yaşları fark etmeksizin baygınlık geçiriyor.
Çünkü bu mekanik kuvveti vücutları kaldırmıyor.
İnsan vücudunun kaldırabileceği maksimum g kuvvetinin ise 9 olduğu söyleniyor.
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Diğer herkes bilincini kaybederken, 96 yaşındaki 2. Dünya Savaşı pilotunun yıllar sonra bile hiçbir şey yokmuş gibi uçuşunu sürdürmesi görenlere "Vay be!" dedirtiyor.
İşte g kuvvetine karşı şov yapan 96 yaşındaki 2. Dünya Savaşı pilotu.
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