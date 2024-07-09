9 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Arjantin medyasında yer alan haberlere göre, Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye boşanma davası açtığı söylenmişti. Nara, ayrıca ünlü futbolcuyu sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. Haberlerin ardından Icardi'nin ortaya çıkan fotoğrafı hayranlarını endişelendirdi.
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Boşandıktan 20 gün sonra Onur Atilla'yla aşk yaşamaya başlayan Nez, Pınar Kerimoğlu'nun programına katıldı. Aldatma ve aldatılma ile ilgili itiraflarda bulunan Nez'in açıklamalarında kime taş attığı anlaşılmadı...
Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla tanınan Solmaz Çiros, dansları ve güzelliğiyle dikkat çekmişti. Şimdilerde düğünlerde ettiği danslar ile gündeme gelen Çiros'un son dansı dillere fena düştü!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede ortalığı ayağa kaldırdı. Ünlü şarkıcının isim vermeden yaptığı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli" açıklaması kafa karıştırdı.
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, geçtiğimiz yıl darp iddiaları nedeniyle Emircan Şahin'le yaşadığı ilişkisini bitirmişti. Yaza bomba gibi başlayan Talu şu sıralar sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Gençlik iksiri içtiğine emin olduğumuz ancak kanıtlayamadığımız Burcu Esmersoy'un mayolarını sergilediği son paylaşımı canımızı fena sıktı!
Son dönemlerin göz önünde olan oyuncusu Afra Saraçoğlu, gerek verdiği röportajlarla gerekse de ilişkisiyle gündeme geliyordu. Haliyle kendisini seven ve iyi dileklerini iletenler olduğu gibi sevmeyeni ve hakkında kötü konuşanı da oldukça fazla kendisinin. Afra'nın menajerlik şirketinden gelen habere göre, nefret söylemi ve iftira barındıran yorumların tümü için bir hukuki süreç başlatılıyor.
Sosyal medyasını nadiren kullanan, kullandığı zamanda da genellikle kariyerine yönelik paylaşımlar yapan Çağatay Ulusoy'dan balıklı poz geldi!
İzmirli oyuncu Rıza Kocaoğlu, her yaz olduğu gibi bu sezonu da Çeşme'de açmış, Deniz Işın'la denizde görüntülenen oyuncu aşk dedikodularına karışmıştı. Rıza Kocaoğlu ilk defa iddialar hakkında konuştu.
Berker Güven ve Nihal Yalçın çifti mesleklerindeki başarıları kadar birbirlerine olan aşklarıyla da sürekli gündemde kalıyor. "Üç Kız Kardeş" dizisinin ardından uzun bir tatil yapan çift, birbirlerine olan aşklarını tazeleledi. Berker Güven'in sevgilisini öve öve bitiremediği anlar ilgi çekti!
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