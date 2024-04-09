9 Nisan Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
9 Nisan Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 9 Nisan Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın asgari ücretin yeniden bir defa artması yönünde hükümete istekte bulunduğunu, ara zam uygulanmaması yönünde görüş bildirdiğini söyledi. Ekonomik koşulların zorluğuna vurgu yapan Baş, 'Bu akıl dışı öneriyi sunan Merkez Bankası Başkanı'nın bir dakika daha görevinde kalmaması gerekir.' dedi.
İYİ Parti eski Genel Sekreteri Aytun Çıray, geçtiğimiz yıl yapılan 14 Mayıs genel seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Çıray seçim döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener vasıtasıyla Millet İttifakı'na sızdığını söyledi.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunun ilk gününde maçlar tamamlandı. Arsenal, Bayern Münih'i Real Madrid ise son şampiyon Manchester City'i konuk etti. Müthiş anlara sahne olan karşılaşmalarda kazanan çıkmadı.
Dijital bir tanışma/flört platformu olan Bumble, onuncu yıl dönümünü kutlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden ve uygulama aracılığıyla tanışan çiftlere yönelik evlilik kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 50 çift için Las Vegas'ta her şey dahil düğün yapılacak.
Gazeteci Uğur Dündar'la CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Dündar, siyasi eleştirilerde bulunduğu Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim.' çıkışına “Siz ‘Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiren makosenli genel başkan’ olarak tarih oldunuz” dedi.
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IŞİD, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final karşılaşmaları öncesi, karşılaşmaların oyananacağı statların isminin bulunduğu görselin üzerine 'Hepsini öldür' yazarak tehdit mesajı yayınladı.
İzleyicilerin merakla beklediği Joker 2: Folie à Deux filminin ilk teaser'ı izleyicinin heyecanını yükseltti. Yayınlanan kısa fragmanda Joker'i canlandıran ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in performansına çok sayıda yorum geldi.
Geçtiğimiz dönemde Tunceli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP'nin Kadıköy adayı olarak 31 Mart seçimlerinde yarıştı. Seçimden 9,60 oyla üçüncü olarak ayrılan Maçoğlu, seçim dönemi ve sonrasında kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.
Olaylar olaylar! Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'la aşk itirafının ardından gelen yalanlama, Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun'u kızdırdı. Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın samimi aşk pozlarını paylaşan kız kardeş, bu sefer de halka seslenerek "Yılmaz abisinin" kendisine kızmayacağını söyledi...
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