Bol Gol Var Kazanan Yok: Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde İlk Gün Büyük Heyecana Sahne Oldu
Bol Gol Var Kazanan Yok: Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde İlk Gün Büyük Heyecana Sahne Oldu
Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunun ilk gününde maçlar tamamlandı. Arsenal, Bayern Münih'i Real Madrid ise son şampiyon Manchester City'i konuk etti. Müthiş anlara sahne olan karşılaşmalarda kazanan çıkmadı. İki mücadele de beraberlikle noktalandı.
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Erken final olarak adlandırılan Real Madrid - Manchester City eşlemesinin ilk maçında gol düelleosu yaşandı.
Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Premier Lig'de liderliği ele alan Arsenal, Bayern Münih ile sahasında berabere kaldı.
Rövanş maçları 16 Nisan'da oynanacak.
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