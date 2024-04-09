Bol Gol Var Kazanan Yok: Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde İlk Gün Büyük Heyecana Sahne Oldu

Mücadelede gol perdesinin açan Pep Guardiola'nın öğrencileri, oldu. 2. dakikada Bernardo Silva takımını öne geçiren golü kaydetti. Ruben Dias'ın 12. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Real Madrid, 14'te Rodrygo ile öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile noktalandı.

İkinci yarıda City, 66'da Phil Foden ile maçta ikinci kez üstünlüğü ele aldı. 71'de Gvardiol durumu 3-2'ye getirdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 79'da Valverde'den geldi.