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Bol Gol Var Kazanan Yok: Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde İlk Gün Büyük Heyecana Sahne Oldu

Bol Gol Var Kazanan Yok: Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde İlk Gün Büyük Heyecana Sahne Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
10.04.2024 - 00:10

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunun ilk gününde maçlar tamamlandı. Arsenal, Bayern Münih'i Real Madrid ise son şampiyon Manchester City'i konuk etti. Müthiş anlara sahne olan karşılaşmalarda kazanan çıkmadı. İki mücadele de beraberlikle noktalandı.

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Erken final olarak adlandırılan Real Madrid - Manchester City eşlemesinin ilk maçında gol düelleosu yaşandı.

Erken final olarak adlandırılan Real Madrid - Manchester City eşlemesinin ilk maçında gol düelleosu yaşandı.

Mücadelede gol perdesinin açan Pep Guardiola'nın öğrencileri, oldu. 2. dakikada Bernardo Silva takımını öne geçiren golü kaydetti. Ruben Dias'ın 12. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Real Madrid, 14'te Rodrygo ile öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile noktalandı.

İkinci yarıda City, 66'da Phil Foden ile maçta ikinci kez üstünlüğü ele aldı. 71'de Gvardiol durumu 3-2'ye getirdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise 79'da Valverde'den geldi.

Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Premier Lig'de liderliği ele alan Arsenal, Bayern Münih ile sahasında berabere kaldı.

Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Premier Lig'de liderliği ele alan Arsenal, Bayern Münih ile sahasında berabere kaldı.

Bukayo Saka'nın 12. dakikadaki golü ile öne geçen kırmızı-beyazlılar, 18'de Gnabry, 32'de ise Harry Kane'nin golüne engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Bayern üstünlüğü ile noktalandı.

İkinci yarıda, ev sahibi Arsenal 76'da Trossard ile beraberliği yakaladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikte noktalandı.

Rövanş maçları 16 Nisan'da oynanacak.

Rövanş maçları 16 Nisan'da oynanacak.

Real Madrid, City deplasmanında Arsenal ise Münih deplasmanında yarı finale yükselme şansını yakalamaya çalışacak.

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