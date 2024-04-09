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Rasim Ozan Kütahyalı Sebeplerini Tek Tek Sayarak TFF Başkan Adayını Açıkladı!

Rasim Ozan Kütahyalı Sebeplerini Tek Tek Sayarak TFF Başkan Adayını Açıkladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.04.2024 - 23:09

Süper Kupa maçının ardından Ahmet Çakar ile yaşayan Rasim Ozan Kütahyalı bu kez de, açıklamalarıyla dikkat çekti. Kütahyalı, Erden Timur hakkında konuşurken yeni TFF başkanını kim olacağı konusunda da çarpıcı ifadeler kullandı.

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Rasim Ozan Kütahyalı, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında Kenan Taş'ın konuğu oldu. Kütahyalı, futbol gündemini değerlendirirken flaş açıklamalarda bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında Kenan Taş'ın konuğu oldu. Kütahyalı, futbol gündemini değerlendirirken flaş açıklamalarda bulundu.

42 yaşındaki yorumcu, Erden Timur'un yeni Galatasaray yönetiminde ailevi sebeplerden dolayı olmayacağını ifade etti.

42 yaşındaki yorumcu, Erden Timur'un yeni Galatasaray yönetiminde ailevi sebeplerden dolayı olmayacağını ifade etti.

Timur'un Galatasaray kariyerinin bitmediğini belirten Kütahyalı "Hataları vardır ama seviliyor, onun için ben diyorum Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olarak geleceğini ön görüyorum, aynı Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye başkan olarak geleceği gibi" dedi.

Timur'un Galatasaray kariyerinin bitmediğini belirten Kütahyalı "Hataları vardır ama seviliyor, onun için ben diyorum Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olarak geleceğini ön görüyorum, aynı Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye başkan olarak geleceği gibi" dedi.

Kütahyalı bu sözlerinin ardından da Acun Ilıcalı'nın TFF'nin başkanlık koltuğuna oturması gerektiğini vurguladı 👇

Kütahyalı bu sözlerinin ardından da Acun Ilıcalı'nın TFF'nin başkanlık koltuğuna oturması gerektiğini vurguladı 👇

'Bence bu sezon bittikten sonra, Tayyip Bey kesinlikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yan yana almalı. Futbol konusunda hükümetin karnesini zayıf görüyorum 20 yıldır. Futbol federasyonu daha iyi yapılandırılabilirdi. Bir Premier Lig modeli, ondan dolayı ben Acun Ilıcalı diyorum. Hem Acun Tayyip Erdoğan'a yakındır, hem Acun Tayyip Erdoğan'ı sever hem de dünyayı bilen bir adam, İngiltere'yi avucunun içi gibi bilen bir adam orada takımı var.'

Yapılacak şey belli, bu şekilde gitmez tamamen rezalet olmuş durumda şu an yapılacak şey dünyanın en iyi ligi İngiltere Premier Lig modelini kopyalamak hiç ego yapmayalım. Yapmamız gereken bu, bunu da bence gerçekleştirilecek adam Acun Ilıcalı.'

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omer ali

göt yalayici bize ne acun İngiltereyi avcunun içi gibi biliyorsa bu nasıl bir gerekçe

sinan

Pdfkyada ahmet hakanı koyun tam olsun

Khan Tengri

Bence bize Türk tipi federasyon yakışır 🤣🤣🤣