Rasim Ozan Kütahyalı Sebeplerini Tek Tek Sayarak TFF Başkan Adayını Açıkladı!

'Bence bu sezon bittikten sonra, Tayyip Bey kesinlikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yan yana almalı. Futbol konusunda hükümetin karnesini zayıf görüyorum 20 yıldır. Futbol federasyonu daha iyi yapılandırılabilirdi. Bir Premier Lig modeli, ondan dolayı ben Acun Ilıcalı diyorum. Hem Acun Tayyip Erdoğan'a yakındır, hem Acun Tayyip Erdoğan'ı sever hem de dünyayı bilen bir adam, İngiltere'yi avucunun içi gibi bilen bir adam orada takımı var.'

Yapılacak şey belli, bu şekilde gitmez tamamen rezalet olmuş durumda şu an yapılacak şey dünyanın en iyi ligi İngiltere Premier Lig modelini kopyalamak hiç ego yapmayalım. Yapmamız gereken bu, bunu da bence gerçekleştirilecek adam Acun Ilıcalı.'