Rasim Ozan Kütahyalı Sebeplerini Tek Tek Sayarak TFF Başkan Adayını Açıkladı!
Rasim Ozan Kütahyalı Sebeplerini Tek Tek Sayarak TFF Başkan Adayını Açıkladı!
Süper Kupa maçının ardından Ahmet Çakar ile yaşayan Rasim Ozan Kütahyalı bu kez de, açıklamalarıyla dikkat çekti. Kütahyalı, Erden Timur hakkında konuşurken yeni TFF başkanını kim olacağı konusunda da çarpıcı ifadeler kullandı.
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Rasim Ozan Kütahyalı, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında Kenan Taş'ın konuğu oldu. Kütahyalı, futbol gündemini değerlendirirken flaş açıklamalarda bulundu.
42 yaşındaki yorumcu, Erden Timur'un yeni Galatasaray yönetiminde ailevi sebeplerden dolayı olmayacağını ifade etti.
Timur'un Galatasaray kariyerinin bitmediğini belirten Kütahyalı "Hataları vardır ama seviliyor, onun için ben diyorum Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olarak geleceğini ön görüyorum, aynı Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye başkan olarak geleceği gibi" dedi.
Kütahyalı bu sözlerinin ardından da Acun Ilıcalı'nın TFF'nin başkanlık koltuğuna oturması gerektiğini vurguladı 👇
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göt yalayici bize ne acun İngiltereyi avcunun içi gibi biliyorsa bu nasıl bir gerekçe
Pdfkyada ahmet hakanı koyun tam olsun
Bence bize Türk tipi federasyon yakışır 🤣🤣🤣