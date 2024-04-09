Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
Gole Tepki Gösterdi: Fenerbahçe U19'un Kaptanı Emirhan Arkutcu'dan Galatasaray'a Sitem

Gole Tepki Gösterdi: Fenerbahçe U19'un Kaptanı Emirhan Arkutcu'dan Galatasaray'a Sitem

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.04.2024 - 16:57

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emirhan Arkutcu, Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray ile maçtan önce topun taca atılacağı yönünde anlaşıldığını ancak sarı-kırmızılıların buna uymadığını söyledi. 

Kaynak: Milliyet

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı U19 takımı ile çıktığı Süper Kupa mücadelesinin yankıları sürüyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı U19 takımı ile çıktığı Süper Kupa mücadelesinin yankıları sürüyor.

Galatasaray'ın maçta gol atmasına sarı-lacivertli cepheden tepkiler yükselirken genç futbolcu Emirhan Arkutcu'dan flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın maçta gol atmasına sarı-lacivertli cepheden tepkiler yükselirken genç futbolcu Emirhan Arkutcu'dan flaş bir açıklama geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, maç öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği, Arkutcu'nun da bu sözleri takım arkadaşlarına ilettiği öne sürüldü.

Milliyet'te yer alan habere göre, maç öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği, Arkutcu'nun da bu sözleri takım arkadaşlarına ilettiği öne sürüldü.

Arkutcu'nun maç sonrası "Kerem ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra sevinç de yaşadılar. Bizi kandırdılar." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Arkutcu'nun maç sonrası "Kerem ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra sevinç de yaşadılar. Bizi kandırdılar." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Bu haberler de ilginiz çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
71
33
16
7
5
4
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?