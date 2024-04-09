Gole Tepki Gösterdi: Fenerbahçe U19'un Kaptanı Emirhan Arkutcu'dan Galatasaray'a Sitem
Gole Tepki Gösterdi: Fenerbahçe U19'un Kaptanı Emirhan Arkutcu'dan Galatasaray'a Sitem
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emirhan Arkutcu, Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray ile maçtan önce topun taca atılacağı yönünde anlaşıldığını ancak sarı-kırmızılıların buna uymadığını söyledi.
Kaynak: Milliyet
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı U19 takımı ile çıktığı Süper Kupa mücadelesinin yankıları sürüyor.
Galatasaray'ın maçta gol atmasına sarı-lacivertli cepheden tepkiler yükselirken genç futbolcu Emirhan Arkutcu'dan flaş bir açıklama geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre, maç öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği, Arkutcu'nun da bu sözleri takım arkadaşlarına ilettiği öne sürüldü.
Arkutcu'nun maç sonrası "Kerem ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra sevinç de yaşadılar. Bizi kandırdılar." ifadelerini kullandığı iddia edildi.
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