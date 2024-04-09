Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Sezon Sonu Alan Yaşadı! Sözleşmesi Bitecek Yıldız Futbolcular

Sezon Sonu Alan Yaşadı! Sözleşmesi Bitecek Yıldız Futbolcular

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.04.2024 - 23:48

Avrupa liglerinde sezon sonuna doğru yaklaşırken transfer döneminin başlamasına da az bir süre kaldı. Takımların kadrolarını nasıl güçlendireceği merak konusuyken sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldızlar da gündemde. İşte yeni sözleşme imzalamamaları halinde kulüplerinden bedavaya ayrılacak futbolcular.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Luka Modric - Real Madrid

Luka Modric - Real Madrid

Thiago - Liverpool

Thiago - Liverpool

Kylian Mbappe - Paris Saint Germain

Kylian Mbappe - Paris Saint Germain

Anthony Martial - Manchester United

Anthony Martial - Manchester United

Wissam Ben Yedder - Monaco

Wissam Ben Yedder - Monaco
İçeriğin Devamı Aşağıda

Mehdi Taremi - Porto

Adrien Rabiot - Juventus

Adrien Rabiot - Juventus

Piotr Zielinski - Napoli

Piotr Zielinski - Napoli

Kelechi Ihenacho - Leicester City

Kelechi Ihenacho - Leicester City

Felipe Anderson - Lazio

Felipe Anderson - Lazio
İçeriğin Devamı Aşağıda

Guido Rodriguez - Real Betis

Guido Rodriguez - Real Betis

Rafa - Benfica

Rafa - Benfica

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın