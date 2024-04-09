Sezon Sonu Alan Yaşadı! Sözleşmesi Bitecek Yıldız Futbolcular
Sezon Sonu Alan Yaşadı! Sözleşmesi Bitecek Yıldız Futbolcular
Avrupa liglerinde sezon sonuna doğru yaklaşırken transfer döneminin başlamasına da az bir süre kaldı. Takımların kadrolarını nasıl güçlendireceği merak konusuyken sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldızlar da gündemde. İşte yeni sözleşme imzalamamaları halinde kulüplerinden bedavaya ayrılacak futbolcular.
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Luka Modric - Real Madrid
Thiago - Liverpool
Kylian Mbappe - Paris Saint Germain
Anthony Martial - Manchester United
Wissam Ben Yedder - Monaco
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Mehdi Taremi - Porto
Adrien Rabiot - Juventus
Piotr Zielinski - Napoli
Kelechi Ihenacho - Leicester City
Felipe Anderson - Lazio
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Guido Rodriguez - Real Betis
Rafa - Benfica
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