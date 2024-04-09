Sezon Sonu Alan Yaşadı! Sözleşmesi Bitecek Yıldız Futbolcular

Avrupa liglerinde sezon sonuna doğru yaklaşırken transfer döneminin başlamasına da az bir süre kaldı. Takımların kadrolarını nasıl güçlendireceği merak konusuyken sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldızlar da gündemde. İşte yeni sözleşme imzalamamaları halinde kulüplerinden bedavaya ayrılacak futbolcular.