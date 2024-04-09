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Gençlere Destek Verdi: Fenerbahçe'nin Eski Golcüsü Enner Valencia'dan Süper Kupa Paylaşımı

Gençlere Destek Verdi: Fenerbahçe'nin Eski Golcüsü Enner Valencia'dan Süper Kupa Paylaşımı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.04.2024 - 21:12

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin Süper Kupa maçındaki protestosuna destek verdi. Ekvadorlu golcü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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2020 yılının yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe katılan Enner Valencia, Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşamış 2022-23 sezonun sona ermesiyle birlikte de Türkiye kariyerini noktalamıştı.

2020 yılının yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe katılan Enner Valencia, Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşamış 2022-23 sezonun sona ermesiyle birlikte de Türkiye kariyerini noktalamıştı.

Brezilya Seri A ekibi Internacional'de futbol hayatına devam eden golcü futbolcudan Süper Kupa maçına dair paylaşım geldi.

Brezilya Seri A ekibi Internacional'de futbol hayatına devam eden golcü futbolcudan Süper Kupa maçına dair paylaşım geldi.

Ekvadorlu oyuncu, Fenerbahçe U19 takımının karşılaşma öncesinde çektirdiği toplu fotoğrafı alkışla destekledi.

Ekvadorlu oyuncu, Fenerbahçe U19 takımının karşılaşma öncesinde çektirdiği toplu fotoğrafı alkışla destekledi.

Valencia'nın paylaşımı 👇

Valencia'nın paylaşımı 👇

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