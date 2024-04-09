Gençlere Destek Verdi: Fenerbahçe'nin Eski Golcüsü Enner Valencia'dan Süper Kupa Paylaşımı
Gençlere Destek Verdi: Fenerbahçe'nin Eski Golcüsü Enner Valencia'dan Süper Kupa Paylaşımı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin Süper Kupa maçındaki protestosuna destek verdi. Ekvadorlu golcü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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2020 yılının yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe katılan Enner Valencia, Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşamış 2022-23 sezonun sona ermesiyle birlikte de Türkiye kariyerini noktalamıştı.
Brezilya Seri A ekibi Internacional'de futbol hayatına devam eden golcü futbolcudan Süper Kupa maçına dair paylaşım geldi.
Ekvadorlu oyuncu, Fenerbahçe U19 takımının karşılaşma öncesinde çektirdiği toplu fotoğrafı alkışla destekledi.
Valencia'nın paylaşımı 👇
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