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UEFA Real Madrid'in Talebini Kabul Etti: Manchester City Maçında Stadyumun Üstü Kapanacak!

UEFA Real Madrid'in Talebini Kabul Etti: Manchester City Maçında Stadyumun Üstü Kapanacak!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.04.2024 - 19:05

İspanyol devi Real Madrid, Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında stadyumun üstünün kapatılması için UEFA'ya başvuruda bulundu. UEFA, eflatun-beyazlıların bu talebini kabul etti.

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Real Madrid'in 1947'de inşa edilen stadyumu Santiago Bernabeu'nun yenilenme sürecine geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

Real Madrid'in 1947'de inşa edilen stadyumu Santiago Bernabeu'nun yenilenme sürecine geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

İç ve dış tasarımında büyük değişikliğe gidilen stadyumun artık çatısının kapanabileceği ifade edilmişti.

İç ve dış tasarımında büyük değişikliğe gidilen stadyumun artık çatısının kapanabileceği ifade edilmişti.

Eflatun-beyazlılar, bu akşam Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi öncesinde de UEFA'dan stadyumun üstünü kapatmak için talepte bulundu.

Eflatun-beyazlılar, bu akşam Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi öncesinde de UEFA'dan stadyumun üstünü kapatmak için talepte bulundu.

Atmosferin daha fazla yankılanması için iletilen bu talep, kabul gördü.

Atmosferin daha fazla yankılanması için iletilen bu talep, kabul gördü.

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