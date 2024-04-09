UEFA Real Madrid'in Talebini Kabul Etti: Manchester City Maçında Stadyumun Üstü Kapanacak!
UEFA Real Madrid'in Talebini Kabul Etti: Manchester City Maçında Stadyumun Üstü Kapanacak!
İspanyol devi Real Madrid, Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında stadyumun üstünün kapatılması için UEFA'ya başvuruda bulundu. UEFA, eflatun-beyazlıların bu talebini kabul etti.
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Real Madrid'in 1947'de inşa edilen stadyumu Santiago Bernabeu'nun yenilenme sürecine geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.
İç ve dış tasarımında büyük değişikliğe gidilen stadyumun artık çatısının kapanabileceği ifade edilmişti.
Eflatun-beyazlılar, bu akşam Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi öncesinde de UEFA'dan stadyumun üstünü kapatmak için talepte bulundu.
Atmosferin daha fazla yankılanması için iletilen bu talep, kabul gördü.
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