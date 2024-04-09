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Futbola Doyduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Maçları Başlıyor!

Futbola Doyduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Maçları Başlıyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.04.2024 - 18:18

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları için geri sayım başladı. Büyük heyecanla beklenen eşleşmelerde ilk maçlar bugün oynanacak.

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Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün ve 10 Nisan Çarşamba günü, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün ve 10 Nisan Çarşamba günü, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Çeyrek finalde tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak ve EXXEN ekranlarından yayınlanacak 👇

Çeyrek finalde tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak ve EXXEN ekranlarından yayınlanacak 👇

9 Nisan Salı

10 Nisan Çarşamba:

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