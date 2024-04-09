Futbola Doyduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Maçları Başlıyor!
Futbola Doyduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Maçları Başlıyor!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları için geri sayım başladı. Büyük heyecanla beklenen eşleşmelerde ilk maçlar bugün oynanacak.
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Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları bugün ve 10 Nisan Çarşamba günü, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.
Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
Çeyrek finalde tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak ve EXXEN ekranlarından yayınlanacak 👇
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