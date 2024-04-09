Son Olarak Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Düdük Çalmıştı! UEFA'dan Hakem Halil Umut Meler'e Görev
Son Olarak Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Düdük Çalmıştı! UEFA'dan Hakem Halil Umut Meler'e Görev
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, Liverpool ile Atalanta arasında oynanacak Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasında görev alacak.
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, uzun aradan sonra ilk kez sahaya çıkacak.
Son olarak 17 Mart'ta orta hakem olarak görev Meler, İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında 11 Nisan Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında düdük çalacak.
Anfield Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.
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