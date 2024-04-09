Türkiye'nin En İyisi Belli Oldu: UEFA Kulüpler Sıralamasını Güncelledi
Türkiye'nin En İyisi Belli Oldu: UEFA Kulüpler Sıralamasını Güncelledi
UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. İlk 100'de üç Türk takımı kendine yer buldu. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Türk kulüpleri listede kaçındı sırada?
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UEFA kulüpler sıralamasına yapılan son güncelleme ile birlikte ilk 100'de sadece üç Türk takımı kaldı.
Listenin ilk sıralarında Manchester City, Bayern Münih ve Real Madrid gibi futbol devleri bulunurken Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir ilk 100'de kendine yer bulan Türk takımları oldu.
Fenerbahçe, 56. sırayla Türk takımları arasında en başarılı kulüp oldu.
Galatasaray 60. olurken Başakşehir 62. olmasıyla dikkat çekti.
Sivasspor, Beşiktaş ve Trabzonspor ise ilk 100'ün dışında kaldı. Sivasspor 102., Beşiktaş 123. ve Trabzonspor 129. sırada kendine yer buldu.
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