Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Seçim Değerlendirmesi: 'Yeteri Kadar Başarılı Olamadık'

Ama hiçbir çabamız boş, beyhude değildir. Kolektifimizle birlikte oluşturduğumuz değerler halkın bilincinde tarihe not düşmüştür. Belediyeler bizim için önemli birer mevzi olmakla birlikte mutlak değil, mücadelemizin sadece bir boyutudur. Bu bizim için bir son değil yaşamım boyunca yürüttüğüm halkın haklı mücadelesinin farklı bir boyutta devam etmesi demektir. Geçmiş dönemlerde bir sağlık emekçisi olarak emek alanında mücadele yürütürken, dün bir kolektifin parçası olarak şeffaf demokratik katılımcı yerel yönetimler mücadelesinde bir belediye başkanıydım, bugün ise mücadelenin farklı bir alanında bir emekçi olarak devam edeceğim.

Yaşamımda en iyi bildiğim şey mücadele etmek ve tüm eşitsizliklerin temeli olan kapitalizmi yıkarak doğadaki tüm canlıların eşit koşullarda bir arada yaşamını savunan sosyalizmin mücadelesini vermektir. Yaşamın her alanında insanı ve doğayı yok sayan kapitalizme karşı tek alternatifimiz olan sosyalizmin inşası için kazanılmış alanları güçlendirerek yeni alanlar yaratmak zorundayız. Üretimi ve tüketimi düzenlerken model olarak ortaya koyduğumuz ve ülkemizin pek çok yerine yayılmış bulunan kooperatiflerimizi güçlendirmek ve yeni bir evreye taşımak önemli görevlerimizden birisidir.

Mücadelemiz belirli bir azınlığın refahı için doğası talan edilen, rant için yok sayılan halkın mücadelesidir. Büyük şair Nazım Hikmet’in de dediği gibi; Dostlar! İçinizden bir çıban gibi yolun şüphenizi..'