Flört Uygulamasından 'Evlilik' Kampanyası! Uygulamada Tanışan 50 Çifte Las Vegas’ta Ücretsiz Düğün

Katılımcılara sunulan düğün paketi, bir nikah memuru, kapsamlı bir organizasyon, bir çiçek buketi ve buketle uyumlu bir yaka çiçeği, profesyonel bir fotoğrafçı ile özel bir fotoğraf çekimi ve Bumble tarafından hazırlanmış özel dekorasyonu içeriyor.

Ek olarak, seçilen her çift gelinlik ve damarlık için bin Amerikan Doları değerinde bir hediye kartı, gelin için profesyonel saç ve makyaj hizmeti ve özel bir hediye kutusu ile ödüllendirilecek.