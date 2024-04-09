Flört Uygulamasından 'Evlilik' Kampanyası! Uygulamada Tanışan 50 Çifte Las Vegas’ta Ücretsiz Düğün
Dijital bir tanışma/flört platformu olan Bumble, onuncu yıl dönümünü kutlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden ve uygulama aracılığıyla tanışan çiftlere yönelik evlilik kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 50 çift için Las Vegas'ta her şey dahil düğün yapılacak.
Kaynak: Independent
Milyonlarca kullanıcısı olan tanışma/flört platformu olan Bumble, onuncu yıldönümüne özel olarak uygulama üzerinden tanışan 50 çifte Las Vegas'taki Little White Wedding Chapel'da düğün hediye edecek.
Independent'ta yer alan habere göre, milyonlarca kullanıcısı olan uygulamanın bu kampanyayı yapmasındaki temel amacı, platform üzerinden kurulan “başarılı ve anlamlı ilişkileri kutlamak” ve bu ilişkileri bir adım ileri taşıyarak çiftlerin ömür boyu sürecek birlikteliklerine katkıda bulunmak.
Ayrıca kampanyaya katılan çiftler, Bumble'ın imza rengi olan sarıyla dekore edilmiş bir düğün töreninin yanı sıra, uçak bileti ve lüks bir otelde iki gece konaklama gibi çeşitli ayrıcalıkların keyfini çıkaracaklar.
Düğün törenleri, 2024 yılının Haziran ayının 2 ya da 3’ünde gerçekleştirilecek ve Bumble, bu özel günün her bir detayıyla bizzat ilgilenecek.
Katılımcılara sunulan düğün paketi, bir nikah memuru, kapsamlı bir organizasyon, bir çiçek buketi ve buketle uyumlu bir yaka çiçeği, profesyonel bir fotoğrafçı ile özel bir fotoğraf çekimi ve Bumble tarafından hazırlanmış özel dekorasyonu içeriyor.
Ek olarak, seçilen her çift gelinlik ve damarlık için bin Amerikan Doları değerinde bir hediye kartı, gelin için profesyonel saç ve makyaj hizmeti ve özel bir hediye kutusu ile ödüllendirilecek.
Ayrıca bu kampanya, yalnızca bekar çiftlere yönelik de değil. Evli çiftler de kampanyadan yararlanabiliyor.
Kampanyaya katılım için belirlenen son tarih 30 Nisan olup, çiftlerin bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Bumble’ın Pazarlama departmanından Amy Ferris, kampanya hakkında yapmış olduğu açıklamada, bu etkinliğin kullanıcılar arasında kurulan samimi ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan başarı hikayelerini kutlama niyetinde olduğunu belirtiyor.