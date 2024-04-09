Erkan Baş'tan Asgari Ücrete Ara Zamla İlgili Yeni İddia: TCMB Başkanı Fatih Karahan'a Sert Tepki Gösterdi
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın asgari ücretin yeniden bir defa artması yönünde hükümete istekte bulunduğunu, ara zam uygulanmaması yönünde görüş bildirdiğini söyledi. Ekonomik koşulların zorluğuna vurgu yapan Baş, 'Bu akıl dışı öneriyi sunan Merkez Bankası Başkanı'nın bir dakika daha görevinde kalmaması gerekir.' dedi.
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yönünde tartışmalar devam ederken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'tan konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.
Vatandaşın mevcut ekonomik koşullar altında ay sonunu getiremediğini söyleyen Baş, 'Bu akıl dışı öneriyi sunan Merkez Bankası Başkanı'nın bir dakika daha görevinde kalmaması gerekir. İşçinin emeğiyle kazandığı paraya göz koyma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız.' dedi.
Baş'In açıklamalarının tamamı şu şekilde:
'Merkez Bankası Başkanı, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yeniden yılda bir kez artması gerektiğini ifade ederek önümüzdeki dönemde ara zam yapılmaması yönünde istekte bulunmuş.
Ayın sonunu getiremeyen, ekonomik şartlarında hiçbir olumlu gelişme bulunmayan, çoğunluğu asgari ücret ve civarında maaş alan işçilerin yoksulluğa mahkum edilmesini hangi yüzle isteyebilirsiniz? Kendi yarattığınız krizi, işçinin lokmasından kısarak çözmeye çalıştığınızın farkındayız!
Bu akıl dışı öneriyi sunan Merkez Bankası Başkanı'nın bir dakika daha görevinde kalmaması gerekir. İşçinin emeğiyle kazandığı paraya göz koyma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız. İktidarı ve Merkez Bankası'nı uyarıyoruz, ya emekçinin hakkı ya sınıfın direnişi!'