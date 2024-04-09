Erkan Baş'tan Asgari Ücrete Ara Zamla İlgili Yeni İddia: TCMB Başkanı Fatih Karahan'a Sert Tepki Gösterdi

Baş'In açıklamalarının tamamı şu şekilde:

'Merkez Bankası Başkanı, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yeniden yılda bir kez artması gerektiğini ifade ederek önümüzdeki dönemde ara zam yapılmaması yönünde istekte bulunmuş.

Ayın sonunu getiremeyen, ekonomik şartlarında hiçbir olumlu gelişme bulunmayan, çoğunluğu asgari ücret ve civarında maaş alan işçilerin yoksulluğa mahkum edilmesini hangi yüzle isteyebilirsiniz? Kendi yarattığınız krizi, işçinin lokmasından kısarak çözmeye çalıştığınızın farkındayız!

Bu akıl dışı öneriyi sunan Merkez Bankası Başkanı'nın bir dakika daha görevinde kalmaması gerekir. İşçinin emeğiyle kazandığı paraya göz koyma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız. İktidarı ve Merkez Bankası'nı uyarıyoruz, ya emekçinin hakkı ya sınıfın direnişi!'