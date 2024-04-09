Joker 2: Folie à Deux Filminin Teaser'ı Heyecanı Yükseltti!

İzleyicilerin merakla beklediği Joker 2: Folie à Deux filminin ilk teaser'ı izleyicinin heyecanını yükseltti. Yayınlanan kısa fragmanda Joker'i canlandıran ünlü oyuncu Joaquin Phoenix'in performansına çok sayıda yorum geldi.
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2019 yılında çıkan ilk filmin ardından izleyicinin büyük beğenisini toplayan Joker filminin ikincisi Folie à Deux'tan ilk kısa teaser'ı geldi.
Başrollerini ünlü oyuncu Joaquin Phoenix ve şarkıcı Lady Gaga'nın üstleneceği filmin 4 Ekim 2024'te vizyona girmesi beklenirken, izleyicilerin heyecanı ilk teaser'la birlikte daha da katlandı.
Paylaşımda uzun fragman için ise '6:30pm' saatine işaret edildi. İşte filmden ilk görüntüler 👇 🎥
Yayınlanan teaser sonrası ilk filmi izleyenler heyecanını gizleyemedi. 👇
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