Aytun Çıray'dan Tartışma Yaratacak Meral Akşener Yorumu! 'Erdoğan, Meral Akşener Yoluyla İttifaka Sızdı'

İYİ Parti eski Genel Sekreteri Aytun Çıray, geçtiğimiz yıl yapılan 14 Mayıs genel seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Çıray seçim döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener vasıtasıyla Millet İttifakı'na sızdığını söyledi.