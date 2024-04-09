Aytun Çıray'dan Tartışma Yaratacak Meral Akşener Yorumu! 'Erdoğan, Meral Akşener Yoluyla İttifaka Sızdı'
Aytun Çıray'dan Tartışma Yaratacak Meral Akşener Yorumu! 'Erdoğan, Meral Akşener Yoluyla İttifaka Sızdı'
İYİ Parti eski Genel Sekreteri Aytun Çıray, geçtiğimiz yıl yapılan 14 Mayıs genel seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Çıray seçim döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener vasıtasıyla Millet İttifakı'na sızdığını söyledi.
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31 Mart yerel seçimleri süresince CHP'ye yönelik sert muhalefeti tepki çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli Olağanüstü Genel Kurultay'da aday olmayacağını açıkladı.
Aday olmama kararı sonrası yeniden gündeme gelen Akşener hakkında, İYİ Parti eski Genel Sekreteri Aytun Çıray flaş bir iddia ortaya attı.
31 Mart genel seçimlerinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'in yardımıyla Millet İttifakı'na sızdığını söyleyen Çıray, 'gittikçe teşhisi arttıracak bilgi ve belgelerin oluşmaya başladığını görüyoruz' dedi.
Halk TV'de ekranlarında, gazeteci Timur Soykan ve Barış Pehlivan'ın 'Millet İttifakı'na bir sızma mı olduğunu düşünüyorsunuz?' sorusunu yanıtlayan Çıray, 'En üst düzeyde sızma olduğunu düşünüyorum. Zamanla tarih elimizdeki bilgi ve belgeleri arttıracaktır. Ben böyle bir analiz yapıyorum' dedi. 🎥
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Ülkücünün duruşu olmaz,fiyatı olur sözü haklı çıkıyor bence.Bahçeli,S.oğan,Akşener üçü de fırıldak gibi döndüler...
Bu yorum gerçekten sinirlerimi bozdu. Soğan demek istedin galiba. Orada bir nokta var fazla olmuş.
Meral akpye geçicek buraya yazıyorum
eğer bu iddia doğruysa meral hanım lütfen farklı bir ülkede yaşamayı tercih etsin. umarım doğru değildir.