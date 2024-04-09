Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Maçları Öncesi IŞİD Tehdidi! 'Hepsini Öldür'
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Maçları Öncesi IŞİD Tehdidi! 'Hepsini Öldür'
IŞİD, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final karşılaşmaları öncesi, karşılaşmaların oyananacağı statların isminin bulunduğu görselin üzerine 'Hepsini öldür' yazarak tehdit mesajı yayınladı.
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Bugün ve yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesi terör örgütü IŞİD'ten tehdit mesajı geldi.
Örgüt; İngiltere’den Emirates, Fransa’dan Parc de Prince ve İspanya’dan Metropolitan Arena ile Santiago Bernabeu stadyumlarının isimlerinin bulunduğu görselin üzerine silahlı bir teröristle birlikte 'Hepsini öldür' notunu yazdı.
İspanya hükümeti, 8 bin Alman ve İngiliz taraftarın izlemesinin beklendiği Real Madrid - Manchester City ve Atletico Madrid - Borussia Dortmund karşılaşması öncesi 3 binden fazla güvenlik personeliyle önlem alınacağını açıkladı.
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