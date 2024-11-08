8 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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MFÖ'nün Ö'sü Özkan Uğur'u mutlaka tanırsınız. Kıymetli şarkıcı Uğur, geçtiğimiz yıl vefat etmişti. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Uğur'un hatırası ise yaşatılmaya devam ediyor. Hatırlarsanız Özkan Uğur'un daha önce hiç duyulmayan şarkıları yayınlanmaya başlamıştı. Cem Yılmaz da geçtiğimiz saatlerde ünlü sanatçının yeni şarkısının yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu.
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Müzik sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Bülent Ersoy. Diva lakaplı ünlü sanatçı magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Diva, kimi zaman sahne kıyafetleri kimi zaman performansı kimi zaman sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Bülent Ersoy bu kez de son sosyal medya paylaşımı ile gündemde. Photoshop'u çok abartan Diva dillere fena düştü.
Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi şüphesiz Kıvanç Tatlıtuğ. Hem kariyer hem özel hayatı ile sık sık gündeme gelen ünlü ismi sevmeyen yok desek yeri. Evliliği ile de sık sık magazin gündeminde konuşulan Tatlıtuğ, geçtiğimiz haftalarda köpeği Genç'i kaybettiğini duyurmuştu hatırlarsanız. Genç için yayınladığı veda yazısıyla herkesi hüzünlendiren ünlü oyuncu bu kez de köpeğini andığı pozlar paylaştı.
Dilan ve Engin Polat, yasadışı para aklama suçundan yargılanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı. Bu süreç, ülkemizin gündeminde büyük ses getirmiş ve geniş kitlelerce konuşulmuştu. Şimdilerde gösterişli hayatına devam etmesiyle gündemde olan Dilan Polat'tan yeni bir paylaşım geldi. Polat, 10 Kasım öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Müzisyen kardeşler Ozan ve Kenan Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti. Ozan Doğulu ise yaklaşık altı yıldır şarkıcı Hera ile birlikte. Geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekanda sahne alan Ozan Doğulu'yu ise kardeşi Kenan Doğulu, Beren Saat ve sevgilisi Hera yalnız bırakmadı. Magazin Burada muhabirlerine röportaj veren Hera, eltisi Beren Saat hakkında da konuştu.
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One Direction grubunun eski üyelerinden Liam Payne'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim müzik sektörünün popüler isimlerinden biriydi. Geçtiğimiz haftalarda Payne'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğmuştu. Payne, 31 yaşında, kaldığı otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. ODA TV'nin haberine göre Payne'in ölümüyle ilgili sürdürülen çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.
Yakışıklılığıyla her seferinde kalpleri eritmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ve paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak eşi ve oğlu ile Türkiye'den taşınacağı konuşulmuştu. Tatlıtuğ nadiren yaptığı sosyal medya paylaşımlarına geçtiğimiz saatlerde bir yenisini ekledi. Arkadaşlarıyla Lüleburgaz'a giden ünlü oyuncu, barbekü partisi pozlarını paylaştı. Tatlıtuğ'un yakışıklılığı yine övgü yağmuruna tutuldu.
Birleşik Krallık kraliyet ailesinin bir üyesi ve Galler Prensi William aynı zamanda da kral tacının birinci sıradan varisi olarak biliniyor. Kraliyet ailesinin bir mensubu olarak son aylarda zorlu süreçlerden geçen Prens William, bu süreci Sky News muhabiri Rhiannon Mills ile paylaştı. Galler Prensi, aile hayatı hakkında ilk defa bu kadar detaylı ve duygusal bir paylaşımda bulundu. Eşi ve babasının kanser hastalığına yakalanmasının onun üzerinde bıraktığı etkiyi diğer insanlara ilham olmak adına paylaştığını da ekledi.
Sabahların Sultanı Seda Sayan, özel hayatı ve paylaşımları ile sık sık gündemimizde. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda annesi Ayşe Gürsaçar'ın tedavi görmesi için gittiği Berlin'den paylaşım yapmıştı. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Sayan bu kez üzen bir haber bile gündeme geldi. Annesinin yoğun bakıma alındığını duyuran Seda Sayan, kötü haberi Instagram hesabından duyurdu.
2019 senesinde dünyaevine girdiği iş insanı Uğur Akkuş'la sık sık evliliğiyle ilgili çıkan iddialarla konuşulan Ebru Şallı geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir haberle gündeme damgasını vurmuştu. Uğur Akkuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ebru Şallı ile evliliklerinin bittiğini açıklamıştı. Bunun üzerine gözler Ebru Şallı'dan gelecek ilk açıklamaya dönmüştü ki kendisinden şaşırtan bir paylaşım geldi! Pilates yaparken pozunu paylaşan isim haberlerin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kısa süre sonra Şallı'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
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