8 Haziran Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
8 Haziran Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 8 Haziran Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’te karşı karşıya geldiği yayın sırasında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Ali Koç’un oturuş şekli oldu. Ali Koç’un oturuşu ile ilgili sosyal medyada atılan mesajlardan bazılarını sizler için derledik 👇👇👇
Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’te katıldığı programda moderatörlük yapan Ahmet Selim Kul da gecenin en çok konuşulan kişilerinden oldu. Programa başlarken “Ben çok dahil olmayıp sizi size bırakacağım” diyen Ahmet Selim Kul’un moderatörlüğünü çok beğenenler de oldu, kendisine tepki gösterenler de.
Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın karşı karşıya geldiği canlı yayın tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi. Genç yaşlı kadın erkek herkes, Fenerbahçe Başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın programını izledi.
Fenerbahçe’de bugün yapılacak olan Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde Aziz Yıldırım, Ali Koç’un uzun süredir yaptığı çağrıya cevap verdi ve son gece bu ikili HaberTürk ekranlarında karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç HaberTürk canlı yayınında karşı karşıya geldi. Sert konuşmaların ve restleşmelerin yaşandığı canlı yayını milyonlarca kişi takip etti. Şimdi söz sırası sizde. Canlı yayındaki tartışmalarda kim haklı? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?
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Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki HaberTürk’teki canlı yayında Aziz Yıldırım, programın moderatörü Ahmet Selim Kul’u susturdu.
Sahne şovları ve şarkıları ile gündeme gelen Edis, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bir kulüpten 30 dakikalık bir playback konser için teklif aldı. Edis, teklif edilen ücreti beğenmeyince kulüp aynı teklifi ünlü şarkıcı Gülşen'e yaptı. İki ünlünün 30 dakikalık performans için istedikleri ücret dudak uçuklattı.
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim' 132. bölümüyle ekranlara veda etti. 4 sezon boyunca 4 kardeşin hayata tutunma mücadelesini anlatan dizinin finali sosyal medyada epey konuşuldu. Gelin finalin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
Bir Güzellik Merkezinde Bakım Yaptıran Yabancı Uyruklu Bir Kadın Güzellik Merkezinin Sahibine Saldırdı
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Sosyal medyada YKS’nin TYT sınavına ait olduğu iddia edilen soruların paylaşılması büyük tartışmalara neden oldu. X’te , Facebook’ta ve Telegram kanallarında paylaşılan sorular sorasında kullanıcılar “Cep telefonu ile sınava nasıl girdiler” yorumları yaptı.
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