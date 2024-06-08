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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 22:31

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Joey King & AnnaSophia Robb

Joey King & AnnaSophia Robb

Joe Jonas

Joe Jonas

Logan Lerman & Ana Luisa Corrigan

Logan Lerman & Ana Luisa Corrigan

Chris Evans

Chris Evans

Rihanna

Rihanna
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Katy Perry

Katy Perry

Demi Lovato

Demi Lovato

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence

Anya Taylor Joy

Anya Taylor Joy

Ryan Reynolds & Blake Lively

Ryan Reynolds & Blake Lively
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